Nuove illazioni e correlazioni novax su Berlusconi (del tutto infondate): questo è sappiamo bene lo sport nazionale dei novax. Che dinanzi ad un quadro clinico dell’ex premier definito in “costante miglioramento” continuano a pescare a strascico tra i disinformati usando tutto il loro repertorio usuale.

Repertorio del tutto infondato.

Secondo le citate fakenews novax Berlusconi sarebbe “in rianimazione per patologie tipiche da vaccini COVID”.

“Patologie” che abbiamo visto più volte esistere solo nel mondo delle fake news novax, basate su presupposti infondati.

La Leucemia Mielomonocitica Cronica come suggerisce il nome non è una forma acuta ed è una delle patologie della terza età tipiche di una popolazione in invecchiamento costante.

Sostanzialmente, la notiamo di più perché un maggior numero di persone arrivano alla soglia dei novanta anni anziché morire prima.

La LMMC è una malattia eterogenea, che compare solitamente in età avanzata e che può presentarsi in una forma displastica, in cui prevalgono anemia e neutropenia, oppure in una forma proliferativa, con un numero elevato di globuli bianchi.

Il legame con la vaccinazione è quindi labile, anzi inventato, dato che parliamo di una malattia cronica di cui il Cavaliere “soffre da tempo”, con l’invito del suo medico curante Dottor Zangrillo a cessare ogni illazione.

Per non parlare del presunto legame tra vaccinazione e malattie respiratorie, che il vaccino previene specialmente nei soggetti il cui sistema immunitario ha bisogno di un “aiutino”.

Fattostà che il tweet segnalatoci è dell’undici Aprile, e il 13 Aprile scopriamo che

“Nelle ultime 72 ore si è assistito a un ulteriore costante miglioramento della funzionalità respiratoria e renale, con un efficace contenimento della leucocitosi e della sindrome infiammatoria. Il quadro clinico complessivo indica il proseguimento delle cure in ambito intensivo”.

Dato che smentisce la fake news. Auguriamo il meglio a Silvio Berlusconi, e che i notutto cessino di gettare ombre sulla sua salute.

