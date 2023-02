Sanremo 2023 dei record: vince Marco Mengoni, secondo Lazza

Sanremo 2023 dei record, il cui vincitore assoluto è Marco Mengoni col suo brano “Due Vite”, seguito da Lazza e terzo Mr. Rain

Vittoria che arriva a coronamento di un “testa a testa” in classifica sin dalla prima serata, dove il distacco tra i voti era così poco da consentire ogni sorpasso, in una Top 5 alla penultima serata con Mengoni, UItimo, Lazza, Mr. Rain e Giorgia in top, tallonati da un Tananai sul desiderato piedistallo nelle serate passate.

Una serata piena di record, dove un Amadeus ormai eterno mattatore e un Gianni Morandi in gran spolvero ed energia hanno trascinato il Festival a livelli di Share inediti dalla precedente edizione dei record del 1995 e, nella serata delle cover, il punto più alto da quando esistono le rilevazioni stesse (nonostante una disaffezione nel tempo dell’Italiano medio verso la TV: sostanzialmente chi resta, alla fine lo fa anche per Sanremo).

La prima edizione peraltro trasmessa in 4k: un gran viaggio dalle prime edizioni in Bianco e Nero, prima della diffusione degli stessi formati per la TV a colori, ma anche la prima edizione dove un conduttore apre un account Instagram in diretta e lo coltiva fino a quasi due milioni di followers entro il finale.

Una serata arrichita in scaletta dalla lettera di Volodimr Zelensky, giusto a ridosso delll’incoronazione, nonostante tutte e (invero vanne polemiche), dal grande ritorno in Italia dei Depeche Mode e un brillante cameo di Gino Paoli, circondata dall’affetto sempiterno dei fan.

Ed una serata il cui testamento finale della presenza sono stati piccoli inciampi registrati sul televoto nei social, con utenti che hanno lamentato durante la raccolta delle preferenze ritardi nell’arrivo delle “ricevute” di voto.

Gli altri premi

Come ogni anno, ci sono altri premi da distribuire: Colapesce-Di Martino vince il Premio Mia Martini, come anche il premio della Sala Stampa Lucio Dalla, con evidente doppietta.

Il premio Sergio Bardotti per il miglior testo va a Coma Cose, freschi di dichiarazione di matrimonio.

Il premio dell’Orchestra G. Bigazzi va invece ad un Mengoni in gran spolvero.

Sanremo 2023 dei record: vince Marco Mengoni, con due vite

Alla fine, comunque, arriva sempre il podio, in un Sanremo dei record che ha visto anche l’inedita presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il campione incoronato è Marco Mengoni.

E non possiamo che augurargli ogni bene, come anche un tenero saluto a Sethu, ultimo classificato.

Coraggio Sethu: anche Tananai è partito dalla tua posizione, un anno fa.

