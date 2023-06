Silvio Berlusconi è morto, aveva 86 anni

Silvio Berlusconi è morto a 86 anni. L’annuncio è stato dato da fonti vicine alla famiglia del Cavaliere D’Italia e leader di Forza Italia e ripresa all’ultimo minuto dalle principali testate nazionali e dalle agenzie.

L’ex presidente del consiglio era ricoverato da venerdì 9 giugno per accertamenti sulla leucemia cronica da cui era affetto.

È morto Silvio Berlusconi

In queste ore si sta consumando il cordoglio di tutte le parti politiche. Al suo capezzale sono presenti i figli Marina, Barbara, Pier Silvio ed Eleonora insieme al fratello Paolo.

La notizia è stata battuta anche dai media internazionali. Il Cav si è spento per una leucemia mielomonocitica cronica.

Il ricovero e gli effetti sui cacciatori di bufale nelle scorse settimane

Mentre oggi arriva la notizia ufficiale della morte di Silvio Berlusconi, ricordiamo che tuttavia nelle scorse settimane il ricovero aveva scatenato i cacciatori di click sui social.

In un caso si è trattato di un (grave) errore tecnico, con coccodrilli pubblicati e comparsi sui social per poi essere tempestivamente rimossi, ma non abbastanza in fretta da evitare la viralità. Era il 5 aprile. Ogni redazione, difatti, ha sempre pronta una bozza (coccodrillo, appunto) continuamente aggiornata da lanciare una volta che arriva la notizia della morte di un personaggio famoso.

Le redazioni preparano la bozza quando arrivano notizie sull’improvviso aggravarsi delle condizioni di salute del personaggio in questione. Nel testo riportano la morte del personaggio e stendono una sua biografia aggiornata di giorno in giorno, fino al decesso.

Se in questo caso si è trattato di un errore – premere “pubblica” anziché “salva bozza” – in altri casi si sono messi di mezzo i no vax alla disperata ricerca di correlazioni tra la malattia di Silvio Berlusconi e il vaccino.

Il 10 giugno per alcuni cacciatori di click Berlusconi era già morto, una notizia che in quel momento era del tutto infondata.

