Ci risiamo. Ci eravamo quasi sbarazzati dei notutto pronti a portare gente a caso a Norimberga 2 (evento che, se tanto ci da’ tanto, salta direttamente al terzo) e le ormai mitiche #fontirusse hanno già organizzato lo spin-off: “L’Aia 2”.

Offerto dal medesimo Soloviev che ha proposto al popolo russo cose come ardere tra le fiamme di un Olocausto atomico per avere la soddisfazione di vedere le loro anime staccarsi dai corpi devastati dal rogo nucleare per volare nel Paradiso di Putin mentre i gli Occidentali “moriranno e basta”. Sulla stessa TV di stato in cui su sfondi degni dei nostri giochi a premi si discute animatamente se considerare Zelensky l’Anticristo in persona o un simpatico satanello burlone.

Fonti russe come i notutto: Soloviev ci porta a L’Aia 2 (il ritorno)

Abbiamo più volte visto le numerose intersezioni tra il violento linguaggio novax e il loro uso delle fake news per spingere la loro agenda e gli uguali meccanismi delle fonti russe.

Intersezioni così evidenti da aver portato la comunità novax a mitizzare Putin, diventato una sorta di divinità Pagana che rivolge improbabili appelli ai suoi fedelissimi nel mondo, destinato a salvare l’umanità dai vaccini distruggendo l’Ucraina.

Il crossover definitivo tra novax e Putin non si ferma qui: il Vitriolico Soloviev ha accettato con grande spirito sportivo le sanzioni ed il Price Cap imposti alla Russia.

E intendiamo lo stesso spirito sportivo di quella volta che le fonti russe proposero “per scherzo e per gioco” di bombardare Torino perché l’Ucraina aveva vinto l’Eurovision.

Vladimir Solovyov says Russia will put the “European bastards” on trial in The Hague and “return to Paris like in the 19th century and Berlin in the 20th” if Europeans don’t learn to “think about us with respect” pic.twitter.com/Xl3sU5tt6r — Francis Scarr (@francis_scarr) December 21, 2022

Un minuto in cui il vitriolico giornalista scandisce con voce stentorea

Volete un processo a L’Aia? Vi faremo condannare a L’Aia! Andremo tutti a L’Aia come siamo venuti a Norimberga per condannarvi, bastardi! Andremo tutti a L’Aia, torneremo a Parigi come nel 19mo secolo! E a Berlino come nel 20mo! Se nel 21mo secolo i soldati Russi devono ancora ricordare ai bastardi europei che dobbiamo essere trattati con rispetto, vi costringeremo a rispettarci!

In un apostrofo sospeso tra l’autocritica e il “cantarsela e suonarsela da solo” però Soloviev aggiunge qualcosina sulle difficoltà tecniche di organizzare L’Aia 2. Qualcosa come abbiamo visto noto anche ai novax che ci hanno provato negli anni

Sarà difficile per noi? Sicuro! Attaccheranno le nostre città? Certo. I nazisti Europei riceveranno dai loro padroni americani tutti quello che possono dargli? Certo! Ci imporranno nuove sanzioni? Sicuramente!

Senza scomodarsi però, potremmo dire al buon Soloviev di stare tranquillo. Non c’era bisogno di infilare la parola “bastardi” in un discorso tante volte da eclissare i record del doppiaggio de “L’Invincibile Shogun”, e neppure di ricordarci che nella narrativa filoPutinista “Nazista” significa “persona tanto cattiva che non vuole bene a Putin e non bacia la terra dove Egli cammina”.

Non c’era neppure bisogno di prometterci L’Aia 2 e Norimberga 3: stiamo ancora aspettando il capitolo secondo dai novax.

