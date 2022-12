Per le Fonti Russe Zelensky è l’Anticristo o un diavoletto, con un dubbio sulla sua natura satanica di “Big Boss” o satanello da poco.

Questo è quanto emerge da un dibattito televisivo trasmesso sulla TV di Stato Russa riportato (archiviato qui) e sottotitolato dalla reporter Julia Davis.

I sottototitoli sono esatti, e come vedremo, gli “esperti della TV di Stato russa” non sono nuovi a esternazioni che riscrivono scienza, storia e persino la teologia in chiave Putinista.

Due minuti. Sono due minuti di video in cui esperti, politologi e giornalisti dibattono sull’investire la Chiesa Ortodossa, che sappiamo vicina a Putin da tempi non sospetti, della questione teologica del momento.

Se considerare Zelensky l’Anticristo o un semplice satanello minore apparso a caso per seminare scompiglio e umiliare i Russi devoti alla Chiesa Ortodossa.

Due “esperti di politica” dibattono quindi le loro teorie contrapposte: per il primo Zelensky è l’Anticristo in persona, dovrebbe essere ufficialmente ribattezzato nei documenti ufficiali “Anticristo” negandogli un cognome (in quanto l’anagrafe infernale non è riconosciuta, pare) e dovrebbe essergli negata ogni possibilità di dialogo diplomatico (forse non essendovi un’ambasciata Russa nel Cocito).

Per il secondo il primo è chiaramente in errore: Zelensky è solo un satanello minore, un diavoletto inviato dall’Anticristo per distruggere la Chiesa Ortodossa e le tradizioni russe.

Il filmato si chiude col dibattito che sembra essere sempre più acceso, sulle attribuzioni gerarchiche tra Anticristi e satanelli.

Il surreale dibattito arriva peraltro all’indomani dello scioglimento di gruppi, anche religiosi, affiliati alla Russia accusati di diffondere in Ucraina materiale ben poco religioso, a sfondo xenofobo e glorificante la supremazia di “Madre Russia”

I surreali “esperti televisivi”

Non è la prima volta che gli esperti televisivi Russi divulgano tramite le “fonti russe” delle loro assurde teorie che tracimano spesso nel fondamentalismo religioso se non nella blasfemia.

Per una non meglio precisata “esperta culturale” l’esercito Ucraino userebbe abitualmente “Stregoni che conoscono la Magia Occidentale di Hollywood” e le “Rune naziebraiche” che infondono potere e vigore alle loro armi rendendole invincibili e in grado di resistere in modo innaturale agli attacchi russi.

Cosa che avrebbe costretto i Russi a schierare dei ben poco Ortodossi (in ogni senso) sciamani in grado di domare la magia Hollywoodian-omosessuale tipica di stregoni come il Dottor Strange del grande schermo.

Tra le accuse rilanciate dalla stampa Russa contro gli Ucraini ricordiamo un improbabile complotto di una loggia terrorista nazi-gay per diffondere tra i giovani russi copie di “The Sims”, gioco accusato di promuovere l’omosessualità allo scopo di rendere i giovani russi molli effeminati incapaci di riprodursi e sottomessi a Soros.

Ma anche le bizzarre teorie basate su crudeli mutanti che con ogni singola dose di vaccino Pfizer acquiscono poteri sovrumani ed un odio feroce per il Comunismo Sovietico che li porta a ribaltare carri armati a mani nude, respingere pallottole col petto nudo e uccidere soldati russi con la mente colmata (dal vaccino) di amore per il nazismo.

In televisione, oltre a dibattiti sulla natura demoniaca di Zelensky e sulla qualifica infernale dello stesso, potrete facilmente imbattervi in accaniti dibattiti dove si incitano le madri Russe a consegnare i loro figli alla leva perché combattano in Ucraina, accusando gli imboscati di tradire la patria e dove si invitano i cittadini Russi a sognare la guerra atomica perché, in caso di “Mutua Distruzione Assicurata”, se con le carni disfatte dal rogo nucleare loderanno la Maestà di Putin la loro anima ascenderà al Paradiso Russo mentre le anime di noi Occidentali saranno semplicemente distrutte.

Cose delle fonti russe

La TV di Stato Russa e le “fonti russe” diventano sempre più l’allucinata visione di un mondo alla rovescia, un sogno febbrile dove “milioni di Occidentali” sono pronti a tradire la loro Patria e unirsi ad una nuova Armata Rossa per schiacciare l’Europa sotto il tacco di Putin e dove gli Europei sono fieri di esibire simboli nazisti un po’ ovunque per dispetto alla Russia.

Un mondo dove la Russia è una “povera vittima” di cattivi europei che minacciano di estirpare la loro storia e cultura distruggendo tutte le opere d’arte Russe del mondo e, a dire il vero, la stessa storia “ufficiale” è un complotto ordito dagli Amanuensi e dai grandi pensatori del Rinascimento per cancellare i “veri contribuiti” della Russia al Mondo, come la scoperta dell’America, l’invenzione della scrittura e il dominio Russo sull’Europa nell’epoca che noi chiamiamo “Impero Romano”.

Ma anche un mondo dove la stessa immaginazione viene colonizzata da visioni Putiniste: Sauron sarebbe quindi un eroe, un paladino come Putin che vuole portare gas, progresso e modernità alla Terra di Mezzo ma viene vilificato da Aragorn-Zelensky e combattuto da Gandalf-Biden e Galadriel-Von Der Leyen ed Harry Potter è un nemico nazista della Russia con Hogwarts annessa alla NATO da bombardare.

E ogni volta l’asticella del grottesco viene abbassata in un folle limbo della Propaganda.

