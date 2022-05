L’Ucraina vince l’Eurovision Song Contest (nonostante gli hacker Russi)

L’Ucraina vince l’Eurovision Song Contest, ed è subito un flashback di Sanremo 2022. Lo ricordate vero? Quella volta che orde di novax scandalizzati dall’essere stati derisi da Fiorello si fiondarono sui social e sulle loro chat ordinando improbabili boicottaggi. Messaggi su messaggi sperando di far fallire Sanremo e ottenere le scuse di Fiorello, che risultarono in un’edizione da record per ascolti e successo.

Siamo ad un nuovo punto di contatto tra la propaganda del Cremlino e la propaganda novax: raramente i “leoni e i guerrieri” su Telegram riescono ad ottenere ciò che speravano.

Vi avevamo parlato dell’improbabile appello di “Legion”, il famigerato gruppo di “Hacker russi” nemesi dei più fortunati Anonymous, pronti a impedire il televoto per vendicare l’onore della Russia esclusa da Eurovision.

Ebbene, i nostri hacker russi ci sono riusciti così bene che l’Ucraina vince l’Eurovision Song Contest 2022, anzi, trionfa.

L’Ucraina ha vinto l’Eurovision Song Contest 2022 con la canzone Stefania e il decisivo televoto voto degli spettatori europei.

Quello che, secondo l’appello, anzi “l’ordine del comandante di Legion su Telegram”, avrebbe dovuto essere “bloccato fino alle sette del mattino, ora di Mosca” con tanto di “compiti” assegnati agli adepti e il consiglio di scaricare programmi adatti allo scopo da Google Play Stor.

Al secondo posto il Regno Unito con Sam Ryder, terza la Spagna con Chanel. Questa volta l’Italia è arrivata sesta: ma geopolitica a parte, il pezzo della Kalush Orchestra era decisamente ben fatto ed ispirato. Una dolce ninnananna in salsa moderna, ma profeticamente adattabile al conflitto in corso.

Per la rabbia dei simpatizzanti della malriuscita azione proCremlino, Zelensky ha rigirato il coltello nella piaga dichiarando:

Per la terza volta nella sua storia. E credo, non l’ultimo. Faremo del nostro meglio per ospitare un giorno i partecipanti all’Eurovision e gli ospiti nella Mariupol ucraina. Libera, pacifica, ricostruita! Grazie per avere fatto vincere la Kalush Orchestra e grazie a tutti coloro che hanno votato per noi! Sono sicuro che il nostro trionfo vittorioso nella battaglia con il nemico non è lontano. Gloria all’Ucraina!