Hacker russi minacciano l’Eurovision Song Contest (o meglio chiedono di farlo)

Hacker russi minacciano l’Eurovision Song Contest: questa la quantomeno bizzarra chiamata alle armi, redatta anche in un russo decisamente altisonante, del gruppo hacker Legion.

Laddove abbiamo visto il collettivo Anonymous colpire infrastrutture, televisioni e giornali Russi per rendere manifeste le azioni belliche del Cremlino e lanciare il suo guanto di sfida a Putin, gli “hacker russi” sembrano accontentarsi di obiettivi molto più modesti.

Vendicare l’esclusione della Russia dall’Eurovision Song Contest chiedendo ad adepti, fan e simpatizzanti di ostacolare il Televoto.

La richiesta appare con una “chiamata alle armi” da Telegram riassumibile con la parola giapponese “Chunibyu”. Termine che indica una persona ormai anziana che continua a comportarsi come un adolescente ebbro di fumetti e cartoni animati e che ne scimmiotta il linguaggio e la gestualità epici.

Il messaggio sembra infatti qualcosa tratto da un videogame, un fumetto, un film d’azione di serie B… o tutte e tre le cose.

“Ordine del Supremo Comandante dei Legion Oggi alle ore 22:00 ora di Mosca la finale di Eurovision avrà luogo. Il sito ufficiale è https://eurovision.tv/

Compito #1: dovete scoprire la sorgente del voto online per gli spettatori della TV di tutto il mondo!

Compito #2: dovete colpire i server che avrete scoperto prima e tenerli sotto attacco fino alle sette di mattina ora di Mosca

Tutti gli squadroni, cominciate ad obbedire ai compiti

Ci suscita un po’ di tenerezza il canale Telegram di un gruppo di hacker che apre un messaggio chiedendo ai suoi adepti di cercare i server del televoto di Eurovision indicando il sito dello stesso in un tripudio di punti esclamativi e linguaggio militaresco.

Un secondo messaggio, riporta il portale di sicurezza Security Affairs, interviene per fornire un “aiutino” agli aspiranti hacker dicendogli di scaricare l’App di Eurovision per Android nonché un programma per esaminare i pacchetti disponibile gratuitamente su Google Play Store per Android.

A cosa porteranno questi tentativi, lo scopriremo solo nel seguito. Se il buongiorno si vede dal mattino, i toni da “All your base are belong to us” non aiutano.

