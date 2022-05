Hackerata la diretta del Giorno della Vittoria: “Sulle vostre mani il sangue di centinaia di bambini”

Hackerata la diretta del Giorno della Vittoria in Russia: questa la denuncia, circostanziata con immagini fotografiche, da The Sun.

E circostanziata da una rivendicazione, anche essa con prova fotografica, apparsa sui social collegati ad Anonymous con la didascalia “Buongiorno Russia, Gloria all’Ucraina!”.

Sappiamo da lungo periodo che Anonymous sta combattendo una battaglia contro la propaganda del Cremlino, ribattendo colpo su colpo con tentativi di raggiungere la popolazione dietro la coltre di censura.

Questa volta l’obiettivo è il Giorno della Vittoria, iconica manifestazione con la quale la Russia celebra la vittoria contro il nazismo nella Seconda Guerra Mondiale e che, nella riscrittura pro-Cremlino, celebra la futura sconfitta dell’Ucraina e delle nazioni con essa solidali, accusate di Nazismo e demonizzate.

Gli hacker hanno risposto modificando il nome della diretta nell’EPG, la “guida ai canali” che appare in tutte le SmartTV.

Il nuovo titolo non lascia niente all’immaginazione.

This morning the online Russian TV schedule page was hacked

The name of every programme was changed to “On your hands is the blood of thousands of Ukrainians and their hundreds of murdered children. TV and the authorities are lying. No to war” pic.twitter.com/P2uCNz8cqa

— Francis Scarr (@francis_scarr) May 9, 2022