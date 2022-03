Anonymous raggira i muri di Putin e della Russia sfruttando Tripadvisor

Ennesima trovata da parte di Anonymous, che di recente ha trovato il modo di raggirare i filtri imposti da Putin e dalla Russia ai cittadini, affinché non arrivino loro informazioni evidentemente ritenute scomodo sul conflitto in corso con l’Ucraina. Come tutti sanno, infatti, nel Paese attualmente è impossibile accedere a piattaforme come Facebook, ma gli hacker stanno portando avanti ugualmente la propria battaglia in difesa dell’Ucraina, stando anche alle notizie che hanno preso piede oggi 2 marzo.

Come Anonymous è riuscito ad oltrepassare i muri innalzati da Putin e dalla Russia

Se da un lato girano fake news davvero banali, come quella trattata nelle scorse ore a proposito di Anonymous che avrebbe deciso di svuotare i conti dei cittadini russi, al contempo ci sono riscontri autentici sulle attività portate avanti dagli hacker. Basti pensare a quanto è stato riportato di recente su Twitter dal profilo @Konrad03249040, vale a dire quello di un utente polacco che in questi giorni sta supportando azioni di cyber attivismo per la guerra in Ucraina.

Per farvela breve, l’appello di Anonymous è stato molto semplice, invitando tutti a recarsi su Google Maps e TripAdvisor. Qui, infatti, gli utenti sono esortati a lasciare una recensione a cinque stelle riguardante i locali di Mosca, per poi scrivere notizie della guerra in Ucraina. Il tutto, ovviamente, supportato da immagini e dettagli per far sì che anche in Russia arrivino notizie in merito senza alcun filtro. Non è un caso che Tripadvisor abbia dovuto sospendere temporaneamente il servizio in questione.

Staremo a vedere, a questo punto, quale sarà la prossima mossa di Anonymous per lanciare un altro messaggio a Putin e alla Russia. La sensazione, molto forte, è che la corsa non si arresterà qui e che nei prossimi giorni ne vedremo ancora delle belle. Vi aggiorneremo appena ne sapremo di più.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.