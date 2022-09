Fisher accusa Fuellmich di fuga con la cassa: ciaone Norimberga 2

Fischer accusa Fuellmich, e Norimberga 2 rischia grosso. Il “processo del secolo”, l’Apocalisse novax che avrebbe portato tutti i “sierati” e i governi “colpevoli” di promuovere politiche di contrasto a COVID19 basate sui lockdown, il green pass e le campagne vaccinali potrebbe non esserci.

Ne parlavamo dall’anno scorso, e di mese in mese avevamo perso la speranza, ma adesso alcune vicende irrompono per mettere un potenziale stop alla vicenda.

Da un lato abbiamo Viviane Fischer, fondatrice del Corona Investigative Committee, pronta ad accusare l’avvocato Fuellmich, voce e volto della futura “Norimberga 2” di essere scappato con la cassa.

Rilasciando quindi al social “non censorio” Rumble un lungo appello nel quale accusa l’ormai ex compagno di lotta di aver sottratto al comitato un milione e trentacinquemila euro. Dichiarando altresì di aver cercato di ottenerne la restituzione e che la “scomparsa” di tali somme mette in crisi, se non in forse le attività del Comitato che rischia di non avere più denaro per proseguire.

L’appello si chiude chiedendo ripetutamente al Fuellmich di “fare la sua parte”. La risposta? Non è meno diretta, forse lo è anche di più. Questa volta affidata a Brightnews, con tanto di trascrizione della replica.

Una replica dove definisce le azioni della Fischer autodistruttive, rivendicando con orgoglio l’aver portato avanti le attività del comitato nonostante la Fischer sia descritta come “sciatta e incapace di agire e parlare in modo strutturato”, rigettando tutti gli addebiti di cui la Fischer lo accusa.

Non sta certo a noi giudicare chi abbia torto e ragione e cosa: tutto quello che possiamo dire è che se “Norimberga 2” comincia con dissidi così forte tra chi avrebbe dovuto cominciarlo, probabilmente faremo prima ad aspettare Norimberga 3 e 4.

