La stravagante follia dei “med bed” QAnon tra fantascienza e complotto

Ci segnalano i nostri contatti l’arrivo dell’ennesima teoria QAnon anche da noi, i “Med Bed”. Delle teorie dei QAnon, i seguaci “duri e puri” del Tycoon Trump implicati nell’insurrezione a Capitol Hill ne abbiamo parlato più volte.

Come anche del fatto che intorno a QAnon ci sia un intero microcosmo intriso di suggestioni fantascientifiche come l’incubo di un videodipendente con problemi di dipendenza da TV e videogames.

Nel quale arrivano anche le pseudoscenze, ovvero i “med bed”, i “Letti che curano ogni malattia” presi da serie TV come Star Trek e Dragonball.

Riassunto delle puntate precedenti: il folle mondo di QAnon

Del mondo di QAnon ne abbiamo parlato: un mondo dove niente è impossibile.

Dove Soros è stato ucciso più volte dai fedeli seguaci di Trump, per tornare in vita clonato come in Star Wars, e lo stesso destino sarebbe accaduto più volte a Giorgia Meloni, nostro Presidente del Consiglio uccisa dai seguaci di Trump per poi beffare la morte.

E dove il braccio destro di Trump è il “Patriota Q”, misterioso, ricchissimo e bellissimo capo di tutte le spie del mondo, che vive una vita da sogno e coltiva il sogno segreto di rinchiudere tutti gli oppositori politici del suo amicone in appositi campi di sterminio e passa il suo tempo sui social a metterci in guardia dai pericoli dei Poteri Forti.

E intendiamo roba tipo Hillary Clinton che mangia i bambini nella pizza per diventare immortale, impedire che i Poteri Forti organizzino show di ologrammi per rendere la Barbie nuova divinità mondiale e organizzare un’invasione di alieni mediante IT Alert per sottomettere l’Universo alla dittatura mondiale Trumpista.

La cosmogonia QAnon è davvero l’incubo di un teledipendente: uno dei sogni è infatti “La Notte del Giudizio”, presa dalla saga cinematografica in cui l’omicidio diventa legale una volta l’anno per andare ad uccidere con impunità chi parla male del Tycoon, e uno dei motivi per cui l’Italia è diventata oggetto delle loro attenzioni è una teoria che vede Mattarella essere segretamente un “Agente Segreto nominato dalla compianta Regina Elisabetta II”, unico uomo di cui il “Patriota Q” ha un folle terrore in quanto egli lo ha platealmente sconfitto salvando Bergoglio e Meloni dalle sue ambizioni e costringendo il Patriota Q, d’ora in poi ribattezzato “Il Pistola d’Oro” a ritirarsi con la coda tra le gambe mentre Matteo Renzi e Obama finivano le sue armate grazie all’UFO volante del secondo cementandosi in un elenco di pericolosi nemici che comprende, peraltro, Katy Perry e i Teletubbies.

E vorremmo che tutto questo fosse solo una battuta.

La stravagante follia dei “med bed” QAnon tra fantascienza e complotto

Non è un un caso se i Med Bed in Italiano arrivano da una pagina Vkontakte, il “Facebook Russo”, date le intersezioni che abbiamo visto in passato tra gli ambienti filorussi ed ogni singola branca di complottismo, fino ad ipotizzare un “asse del bene” tra Putin, Trump e il Patriota.

Pagina dalla quale scopriamo che gli stessi soldati alieni e/o fedeli di Trump che nei capitoli precedenti dovrebbero prendere il controllo dell’Universo tutto al fianco di una massa di figure leggendarie e metafisiche come la Dea Atena e, in modo assai blasfemo, anche santi come Padre Pio amministreranno questi letti magici che “riallineano il DNA” consentendo di far ricrescere le ossa e i denti, curare i tumori, far passare le allergie, curare la depressione, cambiare i colore dei capelli e svaccinare le persone

“Ovviamente” i novax dovrebbero avere accesso proritario a qualcosa descritto come l’ennesima riedizione dell'”Olio di serpe” dei guaritori/imbonitori ottocenteschi che promettevano improbabili terapie per tutti.

Ma se chiedi ai QAnon, ovviamente ti diranno non solo che i Med Bed esistono, non solo che presto Trump li darà a tutti (ma i novax avranno un posto i prima fila…) ma essi sono il motivo per cui Soros e la Meloni continuano a resuscitare.

Infatti i Poteri Forti avrebbero già i Med Bed e “non ce lo dicono”.

Come possano i nemici di Trump avere qualcosa che dovrebbero avere solo gli amici di Trump resta una incognita, come il fatto che a questo punto basterebbe “tradire” i QAnon ai Poteri Forti per avere i med bed loro e non aspettare quelli dei “buoni”.

Ma nel complottismo la coerenza è un optional.

