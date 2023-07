Il ritorno di GESARA/NESARA: quella volta a cui i complottisti piacevano i messaggi di emergenza

Ebbene sì: i complottisti ci hanno assalito in diversi modi dichiarando guerra a IT-Alert e proponendo modi improbabili per “rimuovere il Cellbroadcast” dai loro cellulari (spesso con guide che portano a rendere gli stessi inutilizzabili) ed ora contrordine.

I messaggi di emergenza nel mondo del complottismo ora servono, e annunceranno il momento in cui partirà Norimberga 3 (la due ce la siamo giocata) e con la collaborazione di alcuni santi, diverse popolazioni aliene ed eroi delle leggende e dell’immaginario QAnon porterà Trump al governo in una benevola dittatura mondiale che truciderà con esecuzioni di massa tutti i suoi oppositori politici (perché loro sono i buoni), e tutti coloro che hanno creduto non pagheranno mai più le tasse.

In un allucinato miscuglio tra un film dell’orrore, un cartone animato ebbro di violenza e il sogno segreto di un evasore fiscale.

Cos’è Gesara/Nesara

Ne avevamo già parlato in un precedente articolo: non è casuale il riferimento al motto di QAnon WW1WGAll (Dove va uno di noi, vanno tutti) citato negli estratti inviatoci perché la teoria di GESARA/NESARA e dei messaggi EBS fa parte dei fondamenti della Teoria del Complotto di QAnon, ed è il punto in cui essa diventa culto.

Succede che negli anni ’90 l’economista Harvey Francis Barnard decise che il problema principale delle economie moderne era il debito pubblico. Fin qui, niente di strano.

Così decise di mettersi alla scrivania e progettare una sua proposta per cancellare il debito, obiettivo a cui sostanzialmente possiamo dire abbia pensato chiunque ed il suo migliore amico. Quindi, fin qui ancora non abbastanza per parlare di complotti.

La teoria di Barnard comunque non si limitava ad una semplice professione di buona volontà, ma prevedeva cose come la sostituzione dell’imposta sul reddito con un’imposta nazionale sulle vendite, l’abolizione dell’interesse composto sui prestiti garantiti e il ritorno a una valuta bimetallica.

Tutte cose che a suo dire avrebbero salvato l’economia, abbattuto l’inflazione e migliorato la gestione economica USA.

Barnard cercò di presentare al Congresso le sue teorie, che furono allegramente ignorate. La sua proposta non divenne neppure audizione, tampoco proposta di legge. Il buon economista fu ignorato in toto, e scelse così di fare quello che farebbe chiunque si sentisse latore di una grande teoria e si vedesse ignorato: pubblicò un suo saggio/trattato dal titolo “Draining the Swamp: Monetary and Fiscal Policy Reform” (traducibile con “Svuotare la Palude: Riforma delle Politiche finanziarie ed economiche”), che ebbe un pessimo risultato.

Ci riprovò, questa volta online, col nuovo titolo “Draining the Swamp: The NESARA Story – Monetary and Fiscal Policy Reform“, ovvero “Svuotare la Palude: La storia di NESARA – Riforma delle politiche finanziarie ed economiche”.

E qui GESARA/NESARA divenne complotto e Barnard finì a spendere il resto della sua vita a difendersi da una versione alternativa dei suoi scritti, nata da una teoria del complotto.

Come GESARA/NESARA divenne complotto

Secondo il complotto in voga a quei tempi infatti Barnard avrebbe avuto invece successo.

I Poteri Forti avrebbero fatto finta di non ascoltarlo per recepire segretamente le sue teorie.

E le sue stesse teorie secondo la teoria del Complotto non si sarebbero limitate a cancellare il debito pubblico e l’interesse composto, nonché ad una riforma fiscale, ma a seconda del giorno della settimana o del complottista a cui la chiedi, almeno due cose diverse.

Per alcuni, NESARA (nella sua forma mondialistica GESARA) corrisponde ad un piano malefico, antesignano della bufala del “Grande Reset” e in grado di mettere i Poteri Forti a capo dell’economia mondiale.

Per altri, come coloro che hanno redatto gli estratti inoltratici, NESARA-GESARA è invece una cosa benefica che i Poteri Forti vogliono nasconderci, e che consentirebbe all’Umanità di liberarsi del debito e degli stati Sovrani con l’aiuto di figure metafisiche tra le quali la Dea Atena e Padre Pio.

Una specie di allucinato Olimpo moderno, comprendente santi, divinità ma anche “popoli alieni” che scenderebbero dal cielo con l’unico obiettivo di abolire per sempre le tasse dal genere umano e fornire una specie di “Reddito di cittadinanza Galattico” alla razza umana tutta. Un po’ come la teoria del Popolo Unico , di essa stretta parente, ma decisamente più bizzarra e metafisica

C’è chi ha tenuto traccia della forma “benevola” di GESARA-NESARA, equiparata ad un culto a volte, censita da SCAMBuster come schema piramidale altre volte, perché, ovviamente, ci sarà sempre qualcuno a raccogliere contributi perché questo dominio alieno/divino venga a liberarci dalle tasse.

Gli anni passano rapidamente, e la storia diventa leggenda. La teoria di GESARA-NESARA arriva così nelle mani dei QAnon.

QAnon che abbiamo visto avere una enorme capacità nell’assimilare teorie complottistiche di estrazione diversa. Come dei Borg del Complotto.

Molti degli elementi della bufala originale di GESARA-NESARA e del linguaggio di Barnard furono saldati alla narrazione: ad esempio la metafora della “Palude”.

I QAnon come avete visto in molti dei loro “Drop”, i pizzini virtuali del Patriota Q, si sono impossessati del termine “La Palude”.

“The Swap is deep” e “Draining the Swamp” (“La Palude è profonda” e “Dragare la Palude”) non significano più, come nell’originale di Barnard “Uscire da un empasse economico”, ma “Stanare i Pedofili Satanisti dall’apposita palude piena di pedofili satanisti”, per poi mettere il fantomatico Patriota Q, personaggio comparso per la prima volta nella cospirazione di Pizzagate come strampalato incrocio tra James Bond, il Punitore e il protagonista di 50 Sfumature di Grigio, capo di tutte le spie del mondo bellissimo e ricchissimo con l’incarico di impedire ai Poteri Forti, Hillary Clinton e Lorella Cuccarini di mangiare i bambini nella pizza a capo di questa legione di angeli/dei/alieni notax.

E It-Alert cosa c’entra?

Arriviamo al pezzo forte della teoria: secondo quanto previsto ovviamente il Patriota Q e i suoi amici alieni non potranno fare tutto da soli. Invieranno in una specie di incrocio tra l’Apocalisse di Giovanni e un film d’azione una serie di messaggi EBS.

Praticamente l’IT-Alert americano, con la nota che saranno “USA ma in Italiano”

Cosa impossibile, come sanno i nostri lettori che hanno letto gli articoli su IT-Alert e il Cell Broadcast: i messaggi in Cell Broadcast, come suggerisce il nome, provengono direttamente dalla cella.

L’unico modo per ricevere in Italia un messaggio “dalla presidenza Americana”, ovvero in questo caso da Trump e dal Patriota Q è trovarsi sotto una cella radiomobile americana, ovvero in America.

A questo punto la teoria si fonde ad altri complottismi: seguiranno “dieci giorni di buio” (teoria ricorrente nella cospirazione QAnon) durante gli “elicotteri neri” dei militari fedeli al Patriota Q, rappresentanti di “209 stati fedeli a Trump” (!!) sciameranno per le strade massacrando e deportando in appositi campi di sterminio tutti i loro nemici.

Inoltre, secondo la teoria bisognerà passare quei giorni chiusi in casa, per guardare a ripetizione TV e servizi di streaming nazionali occupati dai nuovi dominatori che spiegano il nuovo sistema mentre i vostri conti corrente saranno svuotati e travasati in nuove banche quantistiche aliene a prova di tasse.

A questo punto pare ovvio che gli sventurati che hanno “cancellato It-Alert” saranno ignari di tutto questo e saranno orrendamente deportati e torturati nei campi di sterminio assieme ai “Poteri Forti” e al Club dell’Occhio Nero, incapaci di provare la loro devozione in quanto privi del salvifico messaggino.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.