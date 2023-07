I complottisti una ne pensano e cento ne fanno: non abbiamo sbagliato il proverbio. Semplicemente il 99% delle cose scrivono cose a random e agiscono completamente a casaccio e solo una volta provano a ragionare sui fenomeni arrivando a conclusioni risibili. Cosa pensereste ad esempio vedendo persone che in tempi e spazi completamente diversi esibiscono un occhio nero?

Pensereste che in modi e spazi diversi costoro abbiano avuto un incidente ad esempio. Se non vi viene in mente che costoro fanno parte di un club segretissimo di persone che mangiano i bambini nella pizza per diventare immortali con l’effetto collaterale di avere un occhio nero, che Satana gli ha succhiato l’anima trasformandoli in Ultracorpi con l’occhio nero o che l'”elite massonica che controlla il mondo” elegga i suoi nuovi leader gonfiandoli di botte come zampogne, complimenti, non siete dei complottisti.

Gli Illuminati e il complotto dell’occhio nero: se pensavate il Pizzagate fosse strano

Nel 2017 l’attrice Elizabeth Hurley posta un suo selfie col trucco di scena di un episodio appena girato della serie “The Royals”, un occhio nero dipinto dal visagista ricevendo i complimenti dei suoi fan per la verosimiglianza del trucco. I complottisti avrebbero potuto usare un post Twitter del 2013 dove l’attrice diceva di nascondere un occhio nero provocatosi dandosi addosso un appendiabiti in hotel, ma non essendoci occhi neri visibli hanno colto al balzo l’occasione sbagliata.

Sempre nel 2017, ma a Cartagena, Papa Bergoglio dopo una brusca frenata sbatte la faccia sul vetro della Papamobile ferendosi ad un sopracciglio, circostanza documentata.

Nel 2014 in una non immediata performance artistica Boy George si presenta ai Brit Awards con un occhio nero fatto col trucco, dichiarandosi un “fashion victim”, gioco di parole col termine inglese che descrive uno schiavo delle mode (“vittima della moda”, letteralmente), aggredito e sconfitto dalla moda del momento.

Nel 2019 l’amatissima showgirl italiana Lorella Cuccarini dichiara di essere inciampata su una buca nel marciapiede.

Posti diversissimi e luoghi diversissimi, ma ai complottisti nulla sfugge.

Ovviamente esiste un club segretissimo di dominatori nel mondo immortali che mangiano la pizza satanista immortale con la Cuccarini e Hillary Clinton.

Ovviamente i Poteri Forti eseguono risse di iniziazione e poi non pagano neppure un correttore occhi per nascondere ai “leoni guerrieri” i nomi dei nuovi signori e padroni del mondo consentendo loro di organizzare sul posto liste di proscrizione.

Ovviamente i leoni nella loro vita non hanno mai visto un’ecchimosi, descritta come fenomeno dei Poteri Forti.

E l’elenco potrebbe andare avanti all’infinito: chiunque nella sua vita ha visto qualcuno con un occhio nero. Il che non significa che sia un satanasso mangiatore di pizza dominatore del mondo.

Conclusione

Il cosiddetto “club degli occhi neri” è in realtà una lista di persone che in tempi e luoghi diversi hanno mostrato un occhio nero, o recitato il ruolo di persone con un occhio nero, senza alcun legame con una cabala di Poteri Forti.

Riconoscerete infatti come questa teoria sia figlia delle teorie di Pizzagate e del Nuovo Ordine Mondiale.

