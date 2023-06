Controllate il vostro telefono, sono entrati e hanno installato ITAlert e altre grossolane bufale

Ci segnalano i nostri contatti una serie di messaggi virali sempre più “nervosi” e che alzano la posta sulle bufale su ITAlert. Sappiamo che esiste un costante disegno di denigrazione e discredito delle istituzioni italiane ed Europee, spesso parte della Guerra Ibrida delle c.d. “Fonti Russe”.

E abbiamo visto più volte come tutte le community “noqualcosa” tendano a convergere: gruppi Telegam novax diventati improvvisamente proPutin e noUcraina, negazionisti della Pandemia diventati in scioltezza negazionisti climatici pronti a giurare che non solo le scie chimiche esistono, ma le crea la NATO per far dispetto a Putin e i suoi fedelissimi e, infine, il rabbioso livore contro ITAlert.

Ne abbiamo già parlato due volte, col grottesco risultato di trovarci gente rissosa nei commenti a rivolgerci insolenze come

Se vi scomodate a difendere l’app significa che state mentendo il complotto è vero

Come se prendere 3 ad un esame in cui hai dichiarato che 2 più 2 fa 5 e nel 1200 Putin ha inventato la scrittura e la stampa a caratteri mobili per stampare le memorie di Lenin significhi che avevi ragione ma il professore servo della kasta ti vuole umiliare.

Hanno installato una app nascosta

Partiamo da un concetto fondamentale: un telefono cellulare è un dispositivo radiomobile atto alla ricezione e invio di telefonate e messaggi.

Uno “smartphone” semplicemente aggiunge un sistema operativo ed una serie di funzionalità legate ad un elaboratore, quindi compresa l’esistenza di un ecosistema di programmi.

Ciò non toglie che la ricezione di messaggi sia una funzione connaturata nei cellulari.

E nei cellulari prodotti nell’ultimo decennio i messaggi di emergenza in cellbroadcast vengono mostrati a parte.

Questo significa che nessuno vi ha installato nessuna app nascosta entrando nei cellulari.

Sarebbe come accusare i poteri forti di aver installato una antenna atta alla ricezione del segnale radiomobile sul vostro cellulare e prendervela col Governo Meloni se, sorpresa, di tanto in tanto il cellulare squilla e le persone vi chiamano.

Cosa sia un messaggio in Cell Brodcast l’abbiamo ampiamente descritto qui ed è semplicemente un messaggino SMS massivo mandato a tutti gli utenti connessi ad una determinata cella (facenti capo ad una tale “antenna”).

Quindi dal punto di vista tecnico a chi invia il messaggio non serve e non importa sapere niente di voi, neppure il vostro numero di telefono.

Cellulare acceso significa cellulare che riceve messaggi, vi arriva un messaggio che vi segnala eventuali emergenze.

Siete poi liberissimi voi, ad esempio, di prendere precauzioni o correre tutti nudi in un’alluvione, un tornado o saltando in mezzo ad un terremoto urlando che siete più intelligenti della media degli orsi Yoghi.



Saremo costretti a premere “Ok” o il cellulare non funzionerà più

Assolutamente falso.

Un messaggio di Alert, rispetto ai “normali” SMS ha solo una cosa. Viene automaticamente aperto in primo piano sul display del cellulare, fine.

Ovviamente se avete cose molto più importanti da fare che salvarvi la vita, ad esempio pensate che il messaggino che copre il vostro display vi impedisca di condividere cose importantissime per il pianeta come il complotto degli Americani per invadere i campi dei poveri contadini Russi di locuste naziste e mutanti che mangiano il grano dei poveri bolscevichi o avvisare i vostri contatti che devono negare il consenso a Facebook a condividere i loro status e negare al Governo il consenso di dare seguito a norme e direttive Europee a casaccio, siete comunque liberi di chiudere la finestra e tornare alla vostra esistenza.

Il cellulare non smetterà di funzionare per questo, anche se in questo caso sarebbe auspicabile che voi facciate un supremo esame di coscienza e vi rendiate conto che la cosa più onorevole per voi sia buttare il cellulare e non usarlo mai più.

Fine. Essendo un messaggio in cell Broadcast un atto per sua definizione unidirezionale nessuno saprà se l’avete letto o avete chiuso in fretta e furia quel messaggio che ora è solo un test ma domani potrebbe salvarvi l’esistenza per dedicarvi alle vostre priorità decisamente mal riposte.

Ci chiederanno dati di identificazione personale che saranno elaborati da una IA e saranno per sempre in una app Europea

Punto primo, abbiamo visto non esiste alcuna app europea, punto secondo, il questionario non richiederà “di conferire dati personali”, ma un feedback sul messaggio ricevuto.

Un questionario di gradimento, di natura volontaria che servirà a migliorare il servizio. Ad esempio evidenziando aree in cui la copertura radiomobile è assente in massa (e quindi niente messaggi), consentendo di offrire opinioni sul testo e altre cose che miglioreranno il servizio.

Presupporre che lo stesso Stato che vi ha fornito carta di identità e codice fiscale abbia bisogno dei vostri dati vi pone al livello di credulità di quelli che, supponendo che Amazon abbia bisogno dei dati che loro stessi gli hanno dato, forniscono ogni loro dato al primo truffatore che passa per avere l’iPhone a due euro.

Cosa nella quale nessuno sembra trovare niente di strano, ma ecco tutti a cercare il pelo nell’uovo in una tipologia di messaggi salvavita.

Punti bonus per aver agitato il terrore dell'”Intelligenza Artificiale”, elevata nel mondo del complottismo al ruolo di feticcio del terrore.

Controllerà la nostra vita quotidiana come il GreenPass

Spiegami come. Spiegami come un messaggio che dice una roba tipo

“Attenzione, rilevato maremoto generato da un sisma, collasso di una grande diga, attività vulcanica (Vesuvio, Campi Flegrei, Vulcano, Stromboli), incidenti nucleari o situazione di emergenza radiologica, incidenti rilevanti in stabilimenti industriali, precipitazioni intense, mettetevi al sicuro”

Possa controllare la vostra vita quotidiana.

A meno che non vogliate rispondere

“Ah no, sono una persona furba io! Banana33 e TovarishAmoPutin67438383 mi hanno detto invece che quando arriva il messaggio devo lanciarmi nello Stromboli in eruzione, correre nella nube nucleare dicendo ‘Viva Putin che mi salva’, gettarmi nello stabilimento chimico e fare il bagno nella perdita di sostanze chimiche come il Joker, nuotare in mezzo all’alluvione perché solo le pecore si chiudono in casa, aiuto sto annegando salvatem… *glugglugglug*”

E in tal caso, credetemi, il vostro epitaffio potrebbe diventare esempio di tragicommedia.

Disattivate ITAlert ogni due giorni! Deinstallate l’app

Partiamo dal punto che avrete capito: l’unico modo sicuro per evitare che il vostro cellulare diventi incapace di ricevere messaggi di testo è rimuovere la SIM per i dispositivi non muniti di eSIM virtuale, altrimenti tirare il cellulare sotto uno schiacciasassi, assicurarsi che la scheda madre sia rotta oltre ogni possibilità di funzionamento e tirare i resti in un pilone di cemento.

Disattivare la ricezione di messaggi IT-Alert comporta che i messaggi arrivino comunque, ma il cellulare li ignori al tuo posto, risparmiandoti quindi la “fatica immane” di premere un tastino.

Fermo restante che messaggi di particolare rilevanza possono essere ricevuti indipendentemente dalle impostazioni dell’utente.

Anche perché in quel caso, che lo vogliate o meno, i vulcani non smetteranno di eruttare perché gli chiedete per piacere di farlo.

E forse, se nel 79 d.C. ci fossero stati gli smartphone, avremmo trovato delle memorie flash con scritto

“Ah, io sono un omino furbo, chi credono di essere questi imperatori che mi dicono di stare in casa? Gli smartphone non sono garanzia di ritrovarsi lontani dalla pest… aiuto sto bruciando ardo vivo muoio1″12!”!”1″!”

La nostra libertà costituzionale è in gioco!

Nell’ormai lontano 2020 il Garante della Privacy fu interpellato su ITAlert, quando all’epoca davvero si progettava di assisterlo con una app terza che fornisse ulteriori comunicati e servizi di assistenza.

Sorpresa delle sorprese, anche con quell’app nel mezzo, che ora non c’è, una lunghissima disamina riportata da noi qui dimostrò che non vi era alcun profilo di negazione della privacy.

Nessun profilo.

Ed era il Garante a dirlo, non TovarishAmoPutin2727282, Banana33 e Fragolina79 dal gabinetto di casa.

Capitoli extra

Taceremo sulla variante del testo che definisce “satanassi” i gestori di ITAlert. Argomentazione così solida che abbiamo finito i facepalm.

Passeremo alle altre considerazioni.

Ma perché non facciamo prevenzione invece?

Glielo vai a dire tu ad un vulcano di non eruttare? Se ti trovi circondato dall’acqua cosa fai, ti metti in salvo o muori urlando “Stato cattivo hai mandato la scia chimica?”

Sì, ma si sa che poi cambiano le cose in itinere

Cambiano cosa? Un messaggio di testo breve non cambia natura. Dichiarare che un cellulare predisposto alla ricezione messaggi può carpire i tuoi dati è come dichiarare che una freccia scoccata da un arco possa tornare indietro come un boomerang.

Tanto nessuno può prevedere i disastri

Ma posso avvisarti nei primi minuti. Il senso del salvataggio è in parte autosalvataggio.

In caso di terremoti, alluvioni, frane, eruzioni si salva chi nei primi minuti è pronto a mettersi al sicuro.

Sapete qual è il modo migliore per morire? Piazzarsi immobili nel tinello circondato dalla lava dicendo

“Eh ma tanto nessuno sa quando succedono i disastri, io pago le tasse, io voglio che la Protezione Civile compaia come per magia e mi salvi subito”

E mi sa che all’altro mondo non esiste un foro competente cui recriminare il fatto che se foste fuggiti dal pericolo non sareste defunti in un modo stolto in modo imbarazzante.

