Si va nel biblico con le fonti russe, secondo le quali locuste americane distruggono i raccolti Russi. Locuste, ovviamente, liberate dagli Ucraini che le avrebbero ricevute dai soliti biolabs.

Quelli, ricordiamo, dove vivono l’Uomo Pangolino e i terribili supermutanti Ucraini Nazisti che con ogni dose di vaccino Pfizer acquisiscono superpoteri in grado di renderli invincibili, ma instillando nelle loro menti un odio feroce e rabbioso per l’Internazionale Comunista che li spinge a cercare i soldati russi sul campo di battaglia e farne scempio.

Quelli, ricordiamo, pieni di fantomatici “uomini occidentali” che allevano bambini nei tunnel per mangiarli sulla pizza e raggiungere l’immortalità. E dove i citati mutanti nazisti possono contare sull’alleanza di alieni nazisti clonati in laboratorio.

Ma dopo la fantascienza, arriva la religione. Le nuove Piaghe di Egitto sono made in USA.

Storie delle fonti russe: locuste americane distruggono i raccolti Russi

La nuova frontiera del complottismo arriva da Ria Novosti, agenzia già nota per aver diffuso la teoria per cui i citati soldati mutanti Ucraini sono anche stregoni in grado di usare la potente “Magia nera nazista di Hollwood” per potenziare le loro armi.

Che in questo giro dichiara che il piano dei mutanti/stregoni nazigay è distruggere i raccolti dei contadini delle Repubbliche separatiste con le locuste americane.

Ovviamente la prova è il solito foglio scritto in Ucraino (più o meno), come l’infinita pletora di “documenti segreti” redatti in un Ucraino quantomeno incerto con bolli e sigilli che dovrebbe dettagliare una consegna di locuste direttamente da Washington.

Ogni entomologo in ascolto potrà confermarvi come la spedizione di locuste “naziste”, ovvero in grado di identificare i raccolti dei Russi e distruggerli sia quantomeno bizzarra e fantasiosa.

Aggiungiamo a questo la presenza di “uomini misteriosi” che appiccando incendi dirigono le locuste che, con astuzia o timidezza sono poi fuggite prima di essere inquadrate dalle telecamere e arriveremo quindi alla conclusione.

L’Ucraino che libera le locuste e incendia i campi è il nuovo “giudeo che avvelena i pozzi”, fantasma di una propaganda Anti-Ucraina che ormai tracima nel grottesco.

