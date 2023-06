Arriva, anzi ritorna, la fakenews dell’aereo delle scie chimiche in Sardegna, “spammata” abbiamo visto in una segnalazione, sotto le notizie social che parlano del clima nell’isola o direttamente su altri Social come Twitter.

In realtà, esattamente come per il caso del presunto “aereo delle scie chimiche in Emilia Romagna“, si tratta di tutt’altro. Per essere precisi del volo di un ricognitore dell’aereonautica militare, citato in questo articolo del 2020 con la sua insegna.

Arriva la fakenews dell’aereo delle scie chimiche in Sardegna

Si tratta infatti del Beech King Air IAM1471, usato solitamente per operazioni di ricognizione aerea nel Mediterraneo (sotto l’egida di operazioni di sorveglianza marittima, destinate a esempio al contrasto dello scafismo o altre attività illecite) sotto l’egida dell’Aviazione Militare Italiana.

I Beech King sono perfetti per operazioni di monitoraggio e spionaggio essendo per progettazione resistente ai radar. Quello che un Beech King non è in grado di fare è spargere le inesistenti Scie Chimiche.

Ancora una volta quindi la pistola fumante è il sorvolo di aerei: cosa non inconsueta nel mondo moderno, unito alla mancata conoscenza delle identificazioni dei velivoli più comuni.

