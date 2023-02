Il presunto video del “pilota che rilascia la scia chimica all’aeroporto”, archiviato a questo link, fa parte del ricco filone della cospirazione delle “chemtrails” o “scie chimiche”

Una bizzarra teoria del complotto vecchia quanto internet se non di più che descrive i Poteri Forti come in grado di lanciare sostanze dagli aerei di linea per i motivi più disparati.

Secondo le infinite varianti, le scie chimiche servirebbero per creare “Geoingegneria clandestina”, ovvero modificare il clima per danneggiare i nemici dei poteri forti con mezzi palesi ed evidenti a chiunque abbia uno smartphone, ma anche per scatenare alluvioni devastanti, avvelenare i complottisti condannandoli ad una orribile e lenta morte (anche se “curiosamente” tale evento non si è mai verificato…), distruggere i raccolti e diffondere COVID19 e il 5G.

Una variante particolarmente bizzarra vuole le scie chimiche usate per spargere il vaccino direttamente sui novax, costringendo tutti coloro che manifestano a subire una impossibile “vaccinazione forzata” col vaccino che si impossessa delle loro carni mediante aereosol.

Passiamo quindi al video che ci viene chiesto di esaminare

Il presunto video del “pilota che rilascia la scia chimica all’aeroporto”

Il video mostra un aereo in cui un aereo delle Japan Airlines, riconoscibile dalla livrea, emette un denso fumo dal retro.

Il condivisone del video dichiara in una didascalia che

Un pilota rilascia accidentalmente la scia chimica mentre è ancora all’aeroporto. Saluti a tutti coloro che pensano ancora che le scie chimiche siano “scie di condensazione”.

La didascalia è erronea e diffonde un messaggio falso e mistificatorio.

Il breve video è stato infatti scaricato da YouTube e condiviso su Twitter modificando la didascalia per alterarne e manipolarne il messaggio. Il video reale è reperibile qui (archiviato qui), e la didascalia corretta descrive il vero evento

Short video showing APU burning oil. This could happen after heavy maintenance when there are oil leftovers in the APU (same would happen with an engine) and it is first start after works.

Possiamo tradurla con

Un breve video mostra una APU che brucia olio. Questo può accadere dopo grandi operazioni di manutenzione dove residui di olio lubrificante rimangono nella APU (come accadrebbe anche con un motore) e questo viene avviato per la prima volta dopo i lavoro.

La APU è la “Auxillary Power Unit”, ovvero Unità Ausiliaria di Potenza.

Sostanzialmente è il generatore che produce la corrente necessaria a diverse funzioni, come fornire corrente elettrica alla strumentazione dell’aereo.

L’APU verrà spento dopo aver provveduto all’avvio dei motori che fungono da generatori e alimentano l’aria condizionata, ma potrà essere riacceso in volo in caso di anomalie ai generatori principali per avere una sorgente di energia elettrica in più.

L’APU è quindi una normalissima componente degli aerei, e in caso di manutenzione, come tutti i motori riavviati dopo essere stati ricondizionati, brucerà i residui oleosi con una densa fumata che non contiene le presunte scie chimiche.

Anche perché solo con una fortissima sospensione dell’incredulità possiamo ritenere che una cospirazione mondiale per spargere veleni tossici, vaccini e agenti in grado di mutare il clima, causare eventi climatici avversi e sterminare il mondo possa essere scoperta perché un pilota/agente segreto addestratissimo ha “accidentalmente rilasciato la scia chimica” come un petomane distratto farebbe con una scorreggia in ascensore.

Conclusione

Il presunto video del “pilota che rilascia la scia chimica all’aeroporto” contiene in realtà il primo avvio di un aereo della Japan Airlines dopo un evento di manutenzione profonda dell’APU, l’Unità Ausiliaria di Potenza che fornisce energia all’aereo nelle fasi di attivazione rendendo possibile alimentare la strumentazione ed avviare i generatori principali.

L’APU è una parte essenziale degli aerei moderni che può fungere anche da generatore di emergenza, e il fumo denso emesso da una APU al primo avvio dopo un’operazione di ricondizionamento è causato dall’olio e non dalle scie chimiche.

