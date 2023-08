Il mondo è paese: il negazionismo climatico in giro per il globo

Il Negazionismo Climatico si aggira per il mondo, e non è meno ridicolo in America di quanto lo sia in Europa. In Europa vi è l’evidente aggravante dell’essere “coltivato” in funzione filorussa e anti-europa, ma anche nel resto del mondo non si scherza.

Il negazionismo climatico mondiale ha espresso il suo peggio con l’incendio a Maui, arrampicandosi sugli specchi per non ammettere di avere un problema.

Il mondo è paese: il negazionismo climatico in giro per il globo

Teorie “Frivole e fantastiche”, le definisce il New York Times scarti di fantascienza.

Una persona di ordinaria avvedutezza vedendo un incendio flagellare un’isola incolperebbe i climi straordinariamente secchi, con l’aggravante di campi coltivati a foraggio lasciati abbandonati e incolti dall’abbandono dell’agricoltura.

Un negazionista climatico metterebbe su (come abbiamo avuto modo di vedere) video con effetti sonori e luminosi incolpando raggi laser che vengono dallo spazio come in un cartone animato di “robottoni giapponesi”, lanciati dai Poteri Forti per bruciare le “Pecore vaccinateh” dall’alto e far credere all’esistenza del cambiamento climatico.

Copione tristemente ripetuto con gli incendi in Grecia e Turchia, con l’aggravante di aver visto, riuniti insieme sotto la bandiera della stupidità umana, negazionisti climatici di ogni Nazione in un “Giochi Senza Frontiere” della follia complottista pronti ad urlare contro il riflesso di una tenda su una finestra

Tenda che ovviamente era una misteriosa arma laser sparata da mondi lontani al comando di Soros e co.

Se vi viene voglia di ridere della dabbenaggine estera, il riso vi suonerà amaro: anche la torma complottistica pronta ad accusare dell’alluvione in Emilia Romagna la diga di Ridracoli e gli “aerei delle scie chimiche” hanno vinto, oltre che querele dall’ente acque, anche una menzione di disonore dal noto quotidiano.

Ovviamente, è facilissimo incolpare i “Poteri Forti”. Il Cambiamento Climatico costringe tutti a fermarsi e riflettere per cambiare le cose.

Incolpare i poteri forti consente alle campagne di disinformazione mirata di foraggiare e trasformare in arma la stolidità stessa e fornisce una sponda rassicurante.

Perché diventare persone responsabili e prendersi cura dell’ambiente quando puoi berciare cose contro i “Poteri Forti” sui social e tornare alla tua vita di ignavia?

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.