Ci segnalano i nostri contatti un bizzarro video, che ci avrebbe suscitato il riso, se non fosse che si sta scherzando con una tragedia. Nelle intenzioni di chi ha assemblato il goffo fotomontaggio, dovrebbe infatti rappresentare un'”arma laser alle Hawaii” responsabile dell’incendio a Maui.

In realtà si tratta di un goffo montaggio tratto da un video Iraniano del 2017 (archiviato qui) titolato “i peggiori eventi del mondo”. E ovviamente nel video iraniano non ci sono le voci con forte accento e non c’è il laser.

L’assurdo fotomontaggio dell'”arma laser alle Hawaii”

Il montaggio malfatto assolve alla narrazione complottista che abbiamo visto più volte per cui i Poteri Forti siano muniti di armi magnetiche, laser o non si sa cosa altro in grado di incendiare cose con un raggio laser.

Insomma, una variante malfatta e montata male della cospirazione di HAARP, trasfigurato da semplice centro di ricerca ad arma spaziale in grado di scatenare qualsiasi cosa dal terremoto all’incendio passando per l’anestesia e la diarrea fulminante ai complottisti.

A “prova” dell’evento vengono infatti esibite altre scene di incendi in cui viene montato lo stesso effetto audiovideo del laser e delle voci urlanti, basato in questo caso sull’esplosione di un trasformatore cileno dove l’effetto “esaspera” un banale “lens flare”, effetto ottico della luce sulla lente della telecamera.

In realtà l’incendio a Maui è stato causato da una combinazione di un forte clima siccitoso e la presenza di numerosi campi un tempo coltivati abbandonati diventati preda di specie erbacee importate a scopo di foraggio e ora diventate fortemente invasive.

Conclusione

Il video dell'”arma laser alle Hawaii” è in realtà un goffo e grossolano fotomontaggio, basato su un incidente in Cile in cui il “raggio” era solo un effetto ottico.

