Francia: scoperto giro di disinformazione filorussa mediante fake news. Una notizia che per molti suona come una novità, ma per noi fact checker è la realtà di ogni giorno.

Il meccanismo alla base di quella che già a Novembre EU-Disinfolab aveva definito “l’operazione Doppelganger” è sempre il solito che vediamo.

Una massa di finti articoli di giornale, spesso con loghi e marchi copiati, spesso “pseudosatirici”, tesi a bombardare un uditorio ignorante e incline alla disinformazione con tutta la propaganda filorussa.

Francia: scoperto giro di disinformazione filorussa mediante fake news

Il meccanismo è sempre lo stesso: “copie troll” dei principali giornali, nonché i soliti profili creati allo scopo, spingono tra la popolazione la propaganda filorussa che abbiamo imparato a conoscere.

Quella grottesca narrazione, immanente in tutto il Cremlino, a base di grossolane menzogne come l’Ucraina popolata da “nazisti per natura”, tatuati violenti geneticamente inclini all’odio per il comunismo bolscevico, ebbri di vaccini occidentali che donano loro superpoteri, alleati di un occidente crudele e nazista che affama la sua popolazione costringendola a mangiare scoiattoli allo scopo di armare i malvagi Ucraini per ferire il Popolo Russo.

A sua volta descritto come nobili superuomini bolscevici “con un cromosoma in più”, portatori di civiltà e eguaglianza nel mondo, inventori della scrittura e del benessere.

Le autorità francesi confermano di aver scoperto cloni con domini alternativi (.ltd al posto di .fr) dei principali quotidiani Francesi, da Le Monde fino a Le Figaro, nonché account sospetti in tutte le zone dell’Africa Francofona dove la Wagner è attiva, accusando operatori russi di aver rilanciato o cavalcato le fake create.

Le autorità francesi si sono attivate per il contrasto alla “guerra ibrida”, in pieno corso, evidentemente (basta guardare il nostro archivio, anche da noi).

Foto di copertina: Internet Troll is Mean at the Computer, Richvintage for Canva Pro

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.