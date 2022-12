Secondo le fonti russe, i Russi hanno un cromosoma in più. Questo il contenuto di un tweet che ci è stato chiesto di esaminare e il cui contenuto risulta grottescamente esistente.

Il tweet fa riferimento all’affermazione dell’allora Ministro della Cultura Russa, Vladimir Medinsky, Putiniano, convinto sostenitore della superiorità morale e materiale del Popolo Russo.

Ma con qualche lacuna nell’uso delle metafore, specie a sfondo biologico.

Secondo le fonti russe, i Russi hanno un cromosoma in più

Mendinsky nel 2014 fu autore di un testo, un manifesto culturale che, riallacciandosi a dichiarazioni di Putin rilette in salsa “culturale”, dichiara fieramente che “La Russia non è Europa”.

Anzi, propone un rigetto ferreo di ogni valore occidentale, descrivendo l’Occidente come “La negazione di ogni valore, principio morale e identità” nel quale “si mettono sullo stesso piano una famiglia numerosa ed una relazione omosessuale (sic!), la fede in Dio e quella in Satana”.

Insomma, già nel 2014 la Russia viveva quella sorta di bispensiero nel quale un ricco oligarca Russo non aveva alcuna difficoltà nel desiderare un iPhone o una giacca di lusso “Made in Italy” (anzi, come abbiamo visto, recriminando se tale possibilità gli viene negata) col caveat che comunque noi occidentali siamo per natura viziosi satanisti omesessuali pervertiti pedofili, se non direttamente nazisti.

Nel 2013 però l’autore di tali teorie si era spinto ad una affermazione ancora più controversa, ancorché evidentemente irricevibile.

La teoria per cui “i Russi sono in grado di perseverare dopo ogni catastrofe perché hanno un cromosoma in più”.

Non ci è dato di sapere se siamo di fronte ad un tentativo di battuta o il prologo di un’ostentazione di sovietica sicumera: ma come tutti sanno un cromosoma sovrannumerario non significa avere superpoteri bensì anomalie genetiche che possono condurre alla morte infantile o a sindromi come la Trisomia 21 (o sindrome di Down).

Ma non solo: simili teorie non sono un “unicum” nella storia delle “fonti russe”.

Tutte le “fonti russe” tra le più bizzarre

Nel panorama socioculturale russo, abbiamo più volte visto la teoria che vede l’Occidentale medio come un grottesco vizioso stregone nazigay in grado di padroneggiare “Le rune della magia di Hollywood” come un Dottor Strange in piume di struzzo, parola di “esperto culturale”.

Una teoria storico-complottista così in voga da avere ricevuto pubblicazione e avere un museo privato, parla della Storia così come la conosciamo come un’invenzione degli Amanuensi e dei grandi pensatori del Rinascimento per occultare la “Vera Storia del Mondo”.

Storia del mondo dove l’Orda Russa, un Impero proto-Russo dominava il mondo e nella quale l‘Antica Roma, l’Atene Classica e l’Antico Egitto non sono mai esistiti.

Secondo un corollario della “Nuova Cronologia” infatti i Russi hanno inventato la scrittura, conquistato l’intera Europa col loro emissario Gengis Khan ed hanno mandato un loro seguace, il cosacco Cristoforo Colombo a scoprire l’America.

Sempre secondo le “Fonti Russe” scopriamo che Il Signore degli Anelli è una metafora dell’evidente pregiudizio e menzogna occidentale.

Nella “vera storia dietro il mito”, ovviamente Sauron è Putin che vuole portare alla Terra di Mezzo tecnologia e gas, mentre Dama Galadriel è Ursula Von Der Leyen, che con l’aiuto di Gandalf – Joe Biden ha inviato il Re Fantoccio Aragorn, ovvero Zelensky con la missione di mantenere la Terra di Mezzo sotto il dominio degli Elfi della NATO e, infine, infamare e distruggere Putin per condannare i Russi a diventare per l’eternità “Orchi”, ingiuriati e derisi dall’Europa.

Infine, ovviamente, per le “fonti russe” Harry Potter è un servo della NATO ed Hogwarts va annientata prima che travi i poveri bambini russi sottrandoli alle tradizioni.

L’Ucraina invece è una specie di terra di nessuno popolata esclusivamente da pericolosi nazisti, omosessuali nazisti che regalano ai ragazzini giochi di simulazione con nozze gay e pericolosi mutanti supervaccinati che con ogni dose di vaccino acquisiscono una forza sovrannaturale pari solo al loro odio per tutto quello che è sovietico e comunista (come “BabushkaZ” eroina alternativa a Batman secondo le fonti russe, garrula anziana che sventola Bandiera Rossa all’arrivo dei Russi in Ucraina) che consente loro di ribaltare carri armati a mani nude e inseguire camion a piedi.

Foto di copertina “Cromosoma bianco” di PhonlamaiPhoto’s Images

