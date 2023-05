Hanno rimontato l’audio fake di Ridracoli su un video di Bonaccini: perché se devi prenderti una querela per aver diffamato l’ente acque Romagnolo, tanto vale filotto e farsi querelare da più soggetti possibili per poi magari venire a piagnucolare censura o che “i debunker cattivi ci denunciano perché condividiamo le fake news, cenzura!”

Ci hanno segnalato infatti un video che contiene la parte video di una delle agenzie stampa congiunte di Bonaccini e della Protezione Civile, ma un audio che conoscete benissimo.

Mentre Bonaccini e i responsabili della Protezione Civile parlano infatti si ode una voce fuorisincrono che sciorina

“La cosa più grave è il perché è successo tutto che questo, che ha ben poco a che fare con le piogge […] qui nel nostro appennino c’è un invaso molto grande che è quello di Ridracoli”.

Esattamente: è lo stesso identico audio fake di Ridracoli malamente rimontato sull’effigie del Presidente della Regione Romagna.

Francamente non sappiamo più che dirvi: se avete creduto ad un fake di tal fatta, vi consigliamo seriamente di buttare via il cellulare per evitare a voi stessi imbarazzanti problemi e guai legali quando lo ricondividerete.

Hanno rimontato l’audio fake di Ridracoli su un video di Bonaccini

L’audio è lo stesso identico di cui abbiamo parlato in questo articolo, ridiffuso in varie edizioni e per il quale, come abbiamo visto ci sono indagini delle autorità in corso.

Come abbiamo modo di apprendere durante la Pandemia, spostare le condivisioni di bufale e contenuti gravemente diffamatori su Telegram non è sufficiente ad evitare le conseguenze del caso.

Allo stesso modo è uno straordinario esercizio di futilità, se non di autolesionistica stupidità, diffondere un audio basato su una teoria del complotto già posto sotto l’occhio delle autorità dopo una serie di querele dell’Ente Acque preposto alla cura della diga, appioppandoci l’immagine del Presidente della Regione che avrà modo, e speriamo presto, di unirsi ai querelandi contro tutti quelli che hanno condiviso l’audio.

Vi rimandiamo ai link precedenti e a questo per la disamina su tutto quello che di falso contiene quell’audio. Vi facciamo solamente notare che nel 2023 non esiste il concetto di “Io condivido soltanto, sono in buona fede” e “Se mi querelate vuol dire che ho ragione perché potevate solo spiegarmi che ho sbagliato”.

Davanti ad un video fuori sincrono, col logo di una app gratis per modificare e rimontare video, e con una voce che non è quella di Bonaccini, ammesso che la legge ammetta ignoranza (e non la ammette) avevate tutti gli strumenti per capire cosa stavate facendo condividendo e avete deciso di condividere lo stesso.

Cosa che non va affatto bene.

Conclusione

Hanno rimontato l’audio fake di Ridracoli su un video di Bonaccini, dando l’illusione che sia lui a parlare. Peraltro, parlando di “cose che i politici sapevano”, messaggio a sproposito contando che parliamo di un politico.

