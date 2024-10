Ci segnalano i nostri conttti un video pubblicato su X con un breve spezzone in cui Bill Gates che vuole ridurre del 99% la popolazione mondiale. Il video è stato inizialmente pubblicato da una “spunta blu” dedita a pubblicare messaggi contro Bill Gates, ed è stato immediatamente rilanciato da un account Italiano della c.d. galassia “Mattonista”, ovvero il gruppo di pressione di orientamento reazionario che, ispirandosi alle posizioni politiche dell’ex presidente statunitense Donald Trump, lancia i propri slogan, in particolare attraverso Twitter, accompagnando alla propria firma l’icona di un mattoncino

Non è un caso che la fake news provenga dal profilo di un cittadino preoccupato armato della sua brava Spunta blu, ormai onnipresente quando un utente vuole conquistare una maggior “spinta” per i suoi contenuti.

Si tratta di un video deepfake, editato e modificato con AI per aggiungere una traccia audio e correggere il labiale.

Questo video di Bill Gates che vuole ridurre del 99% la popolazione mondiale è un deepfake

Ascoltando con attenzione l’audio si potranno percepire toni e pause innaturali, del resto le AI non hanno bisogno di respirare per parlare. Elemento questo certificato dal programma di analisi dell’audio “Resemble Detect” (archiviato qui).

Inoltre il labiale e a tratti irregolare, a tratti sfocato: sono gli stessi tratti che abbiamo visto negli spot assolutamente fake con cui versioni ridoppiate della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del magnate Elon Musk venivano ridoppiati per promuovere investimenti in Criptovalute.

L’audio è quindi un fake, compatibile con le svariate teorie del complotto che vorrebbero Bill Gates parte dei c.d. “Poteri Forti”, leader di una specie di elite mondialista con potere di vita e di morte sul popolo coinvolto in assurdi e fumettistici di dominazione del mondo come oscurare il Sole, diffondere zanzare infette con svariate malattie per venderne i vaccini e avvelenare la birra dei complottisti per poi passare a inserire vaccini e grafene nel cibo.

Non a caso nell’audio si parla del genocidio come necessario per proteggere l’ambiente: un’altra teoria del complotto tipica dei negazionisti del cambiamento climatico si basa non solo sul negare lo stesso, ma sul ritenere che esso sia usato dai suddetti “Poteri Forti” come spauracchio per imporre le loro pratiche malvagie (e come abbiamo visto, inesistenti), al popolo.

