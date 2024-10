Chiesa bocciato dal suo allenatore al Liverpool e ritorno in Italia: alcuni chiarimenti oggi

L’ambientamento di Federico Chiesa in Inghilterra evidentemente non sta andando come sperato dall’ex attaccante della Juventus, al momento della firma con il suo nuovo club. Non è un caso che l’esperienza del giocatore all’estero per ora è stata bocciata senza troppi giri di parole dal suo allenatore al Liverpool, al punto che alcuni addetti ai lavori parlano con insistenza di un possibile ritorno in Italia per lui. Ecco perché diventano fondamentali alcuni chiarimenti oggi, in modo da contestualizzare al meglio tutto.

Chiesa è stato pubblicamente bocciato dal suo allenatore al Liverpool ed ora si parla già di ritorno in Italia

In queste settimana, come vi abbiamo riportato con un altro articolo, hanno già preso piede voci incontrollate sul futuro della Juventus, al punto da ipotizzare fantomatiche formazioni agli ordini di Thiago Motta. La verità è che Giuntoli ancora non ha iniziato a programmare il futuro, mettendo nel mirino il solo Jonathan David. L’attaccante del Lille, infatti, a giugno potrà spostarsi a costo 0 per il contratto scaduto e sarà importante per le sue pretendenti battere sul tempo altri club.

La situazione di Chiesa non è delle migliori ed il suo allenatore, prima della partita contro il Lipsia in Champions League, si è detto dispiaciuto per lui, al momento poco coinvolto in partita e negli allenamenti. Tuttavia, non ci sono allo stato attuale i presupposti per parlare di un suo immediato ritorno in Italia. Difficilmente le cose cambieranno a gennaio, mentre in estate senza una svolta non si esclude che i reds possano aprire al prestito del calciatore.

Detto questo, a prescindere da come andrà avanti l’avventura di Federico Chiesa al Liverpool è fantasia pura parlare di un possibile ritorno del ragazzo alla Juventus. Troppo frotte lo strappo estivo per essere ricucito, ance in caso di cambio di allenatore inv ista della prossima stagione.

