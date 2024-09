Formazione Juventus 2025 nella mente di Thiago Motta e teorie fantasiose su mercato di gennaio

Il calciomercato si è concluso da poco, ma in queste ore stanno già prendendo piede teorie fantasione non solo su formazione Juventus 2025, ma anche su alcune richieste che sarebbero state avanzate da Thiago Motta per la sessione di gennaio. In particolare, si parla con insistenza di un possibile grande arrivo in attacco, bissato la prossima estate da un altro top player nel medesimo ruolo, in quanto la società avrebbe già deciso di cedere Vlahovic a giugno 2025.

Analizziamo la formazione Juventus 2025 nella mente di Thiago Motta: strane teorie sul mercato di gennaio

Insomma, come osservato con Federico Chiesa tramite un altro articolo pubblicato in settimana, sembrerebbe non conoscere soste la tendenza che vede prendere piede fake news soprattutto sui social per quanto concerne il calciomercato. Stando a quanto riportato dai principali addetti ai lavori, come Fabrizio Romano e Gianluca Di Marzio, ad oggi non ci sarebbe una strategia ben definita per la Juvenuts che verrà a formarsi tra dodici mesi. Anche perché tanti discorsi dipenderanno dall’andamento della squadra durante la stagione appena iniziata.

In pratica, i bianconeri sono focalizzati solo sulla nuova stagione che sta iniziando, al punto che ora come ora possiamo concentrarci semplicemente sulla formazione Juventus 2025. Con un progetto tattico molto diverso. Il modulo di partenza sarà il 4-2-3-1, con Di Gregorio tra i pali e possibile linea difensiva a lungo termine con Danilo a destra (più prudente), Gatti e Bremer in mezzo, mentre a sinistra potrebbe giocare Cambiaso.

La diga in mezzo potrebbe essere composta da Douglas Luiz e Thuram, mentre alle spalle di Vlahovic dovrebbero giocare Yildiz, Koopmeiners e Nico Gonzalez. Certo, tra Conceicao e Weah non mancano le alternative, ma la formazione Juventus 2025 sembra avere caratteristiche molto precise. Mentre ci sarà tempo per parlare del mercato della prossima stagione, al contrario di quanto trapelato oggi sui social.

