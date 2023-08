Ci sono certe bufale che nascono come filone: qualcuno le crea, qualcuno le riutilizza in diversi contesti, come la storia del raggio laser degli incendi in Turchia

Una storia improponibile , improbabile, che nasce da un riflesso sulla finestra e finisce sui social.

Il ritorno del raggio laser degli incendi in Turchia

Avevamo già visto gli antenati di questa leggenda metropolitana moderna applicati agli incendi alle Hawaii, applicati su due video.

Uno relativo all’esplosione di un trasformatore elettrico in Chile, dove il raggio luminoso è un “lens flare”, un riflesso sulla lente della telecamera per altro esasperato per fini drammatici, l’altro un video Iraniano del 2017 dove l’effetto luminoso veniva applicato posticciamente assieme a delle voci urlanti.

Da allora il “raggio laser” ha sostituito nell’immaginario collettivo HAARP, MUOS e altri fantasmi dei complottisti notutto.

Si è creata così una falsa teoria per cui i “Poteri Forti” detengano dei satelliti spaziali in grado di appiccare incendi per il mondo per creare l’illusione del mutamento climatico, ma che detti laser siano ovviamente visibilissimi ad occhio nudo come in un cartone animato giapponese e che i Poteri Forti non abbiano l’astuzia di dirigerli subito dopo sulle orde di “Ribelli e leoni da tastiera” armati di cellulare per incenerirli assieme al prezioso oggetto.

In realtà in questo caso la stessa persona che ha girato il filmato ha precisato su Twitter ex X che il misterioso raggio era il riflesso di una tenda sulla finestra.

Il video è stato analizzato dai colleghi Turchi, arrivando alla medesima conclusione: la sventurata utente nel pomeriggio del 22 agosto ha girato il video di un incendio nelle foreste del villaggio di Kayadere, reso problematico dal clima secco e dalle condizioni del vento.

Ha quindi postato il video, compreso dell’ombra delle tende, venendo presa sotto attacco da orde di complottisti pronti, in buona o malafede, a indicare le tende come un’arma dei Poteri Forti.

La stessa ha negato, provato a spiegare e infine prodotto un video in cui, a incendio finito, il drappo è ancora lì.

Ma niente è servito.

Conclusione

Il presunto raggio laser degli incendi in Turchia è la foto di una finestra che riflette una tenda.

