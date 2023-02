I Pro Vita presentano un esposto contro Fedez e Rosa Chemical per “atti osceni in luogo pubblico”

La casistica di Sanremo cresce con l’esposto contro Fedez e Rosa Chemical. “Nemmeno il tempo di riprendersi dall’indagine avviata dalla Procura di Imperia nei confronti di Blanco”, scrivono su Rolling Stone per commentare la vicenda.

In effetti, dopo la fine del Festival di Sanremo ci si ritrova a parlare ancora del Festival di Sanremo; da una parte per il fascicolo aperto dalla Procura di Imperia nei confronti di Blanco, dall’altra per il bacio-gate scoppiato dopo il siparietto tra Rosa Chemical e Fedez durante la finalissima della kermesse andata in scena sabato 11 febbraio.

Dopo il sesso mimato e il bacio in mondovisione, la onlus Pro Vita & Famiglia prende una posizione chiara: un esposto per “atti osceni in luogo pubblico”.

Pro Vita & Famiglia e l’esposto contro Fedez e Rosa Chemical

L’annuncio arriva direttamente dalla onlus. Sul sito ufficiale è stata pubblicata una nota di cui riportiamo il contenuto:

È stato presentato presso la Procura della Repubblica di Sanremo un esposto per atti osceni in luogo pubblico, in seguito a quanto avvenuto nella serata conclusiva del Festival di Sanremo, sabato 11 febbraio, durante la quale Fedez e Rosa Chemical hanno mimato un rapporto sessuale con relativo orgasmo in diretta televisiva. Si tratta di un comportamento di una gravità inaudita, che ha portato a un’ondata di indignazionegenerale per la vergogna, il disagio e la repulsione provocata dalla volgarità di un comportamento che riguarda la sfera sessuale. Anche a seguito delle oltre 37.000 firme raccolte da una petizione popolare di Pro Vita & Famiglia, è stato presentato un esposto da parte dell’Avv. LucaGhelfi – sulla base dell’art 529 C.P. (atti e oggetti osceni) e 527 C.P. (atti osceni in luogo pubblico) – per conto della stessa Onlus, dell’On. Carlo Giovanardi, ex Ministro con delega alla Famiglia, e dell’Avv. Valerio Cianciulli, padre di due figli minorenni». Lo hanno reso noto, in una nota congiunta, Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia, Carlo Giovanardi e Valerio Cianciulli.

Per il momento i due artisti non hanno commentato la notizia. Ricordiamo, inoltre, che Fedez si è chiuso in un silenzio social dopo l’episodio, e che sia lui che la moglie Chiara Ferragni sono stati paparazzati al centro di Milano durante la giornata di San Valentino.

L’ipotesi più accreditata sul silenzio social e sulla presunta distanza tra i due sia una tattica per anticipare l’uscita della seconda stagione di The Ferragnez.

La petizione

Come annunciato nella nota pubblicata da Pro Vita & Famiglia, esiste anche una petizione in cui la onlus chiede l’intervento del Governo. Qui il testo completo.

La petizione è denominata: “Basta propaganda Gender sulla Rai: intervenga il Governo”. Mentre scriviamo sono state superate le 38mila firme.

“È inaccettabile – scrivono in chiusura della petizione – che il (dis)servizio pubblico perseveri nel mandare in scena “spettacoli” volgari, diseducativi e indottrinanti!“.

