San Valentino, i Ferragnez fotografati insieme per la prima volta dopo Sanremo

Sui social c’è già chi grida al marketing: a San Valentino i Ferragnez sono stati fotografati insieme ed è ufficialmente il primo scatto della coppia nel post-Sanremo.

Si parla ancora, in effetti, della presunta lite tra Fedez e Chiara Ferragni immediatamente successiva al siparietto tra Federico Lucia e Rosa Chemical. A caldeggiare le ipotesi sulla crisi di coppia ci sarebbe il silenzio social del rapper e imprenditore digitale.

San Valentino, i Ferragnez insieme a Milano

L’esclusiva arriva dalla community Whopsee, che in un post pubblicato su Instagram mercoledì 15 febbraio ha mostrato le prime foto dei Ferragnez dopo il Festival di Sanremo 2023. Nella didascalia, gli autori scrivono:

Ecco Chiara Ferragni e Fedez insieme, nel pieno centro di Milano. “Tutto nella norma” dovremmo dire, se non fosse che il Festival di Sanremo si è concluso pochi giorni fa ma i riflettori sulla coppia non si sono decisamente mai spenti. Tutto il web parla di loro e questo clamore continua ad aumentare anche a causa dell’assenza dai social di Fedez.

Whoopsee però è in grado di mostrarvi in esclusiva queste immagini dei Ferragnez, scattate ieri martedì 14 febbraio, nel tardo pomeriggio, poco prima che i due entrassero in un portone, in una delle vie del centro città meneghino.

La risposta nella seconda stagione di The Ferragnez?

Sui social scrivono che sarebbe tutta “questione di money”, mentre c’è chi scova un articolo pubblicato nelle ultime ore da Visto.tv dal titolo eloquente: “The Ferragnez 2 includerà un dietro le quinte di Sanremo 2023″. Se continuiamo nella lettura, troviamo:

Non vi è bastato il dietro le quinte di Sanremo 2023 offerto dalla Rai a Domenica In? Sappiate che se volete sapere qualcosa di più, in particolare sul drama Chiara Ferragni-Fedez-Rosa Chemical, dovrete abbonarvi a Prime Video.

Per il momento non è dato conoscere la data di uscita di The Ferragnez 2 su Amazon Prime Video. In ogni caso, il filmato “rubato” che inquadra Fedez mentre si avvicina al palco per parlare con la moglie dopo il siparietto con Rosa Chemical, non lascia dormire i fan della coppia.

Ma cos’è successo a Sanremo 2023?

Spoiler: non si sa e tutto è affidato a testimoni e passaparola. Come questa autrice de Linkiesta che nel suo pezzo scrive che la Ferragni, quando Fedez ha raggiunto il palco, gli avrebbe detto: “Me ne hai combinata un’altra”.

Dopo la fine del Festival, Fedez avrebbe tentato di raggiungere la moglie in camerino ma una guardia del corpo dell’influencer gli avrebbe detto: “Ha detto che non puoi entrare”. L’autrice del pezzo riflette:

Non so se davvero siano ancora litigati o se abbiano solo colto questo spunto per girare puntate della seconda stagione del loro documentario Prime (il cui autore era a Sanremo: immagino, per logica, non a comprare petunie; spero, per voluttà di spettatrice, a insufflare un litigio che è perfetto per una serie in cui i due vanno in terapia di coppia).

Finirà questo giallo tinto di rosa?

