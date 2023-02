Indagato Blanco per il danneggiamento delle rose a Sanremo: cosa rischia e chiarimento

Indagato Blanco, con relative conferme nel merito. Non sembra essere un momento roseo per Blanco che addirittura si ritrova ad essere indagato dalla Procura di Imperia per danneggiamento di rose. Sembra una notizia falsa, ma in realtà la Procura di Imperia ha aperto un fascicolo su quanto accaduto durante la prima puntata della 73esima edizione del Festival di Sanremo.

Risulta già indagato Blanco per il danneggiamento delle rose a Sanremo: capiamo cosa rischia con chiarimenti annessi

Altre precisazioni su Blanco, dunque, dopo quelle dei giorni scorsi. Come tutti ricorderanno Blanco si stava esibendo sul palco dell’Ariston cantando il nuovo singolo L’isola delle rose, ecco del perché ci fossero così tante rose durante la performance del talento bresciano. Il problema è che, ad un certo punto, Blanco ha perso completamente la testa scagliandosi con tanta violenza contro quella scenografia fatta di rose, distruggendo tutto.

La colpa è stata data ad un problema tecnico, non sentiva la voce e quindi ha smesso di cantare per “divertirsi” come poi ha spiegato alla fine ad Amadeus. Questo spettacolo però non è piaciuto al pubblico dell’Ariston ed a chi stava guardando da casa, tant’è che poi Blanco si è trovato a fare i conti con tanti fischi e commenti negativi nei suoi confronti.

Questa sua “bravata” potrebbe costargli caro, al momento si trova ad essere indagato dalla Procura di Imperia per il danneggiamento di rose, anche se Striscia La Notizia ha poi dimostrato come quello show di distruzione fosse in realtà stato preparato. Vedremo cosa accadrà a Blanco, intanto il suo nome si ritrova tra gli indagati alla Procura di Imperia.

Se da un lato abbiamo conferme su Blanco indagato, comunque, è altrettanto corretto precisare che sia un atto dovuto l’iscrizione nel registro degli indagati. In realtà, rischia una condanna e una pena fino a 5 anni di reclusione, ma la cosa dovrebbe risolversi senza troppi problemi per lui. Staremo a vedere.

