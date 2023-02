Sanremo, Blanco indagato per danneggiamento dopo la distruzione delle rose sul palco

Il rose-gate non si ferma: Blanco è ora indagato presso la Procura di Imperia per quanto accaduto nella serata di martedì 7 febbraio, la prima della cinque giorni del Festival di Sanremo.

Il cantante, dopo essersi esibito con Mahmood sulle note di Brividi, era tornato sul palco per presentare il nuovo singolo L’Isola Delle Rose e durante l’esibizione, complice un malfunzionamento del monitor auricolare, aveva devastato la scenografia in diretta televisiva.

Sanremo, Blanco indagato dopo l’episodio delle rose

Come riporta l’Ansa, la Procura di Imperia ha aperto un fascicolo per danneggiamento contro Blanco per quanto accaduto durante la prima serata del Festival di Sanremo.

Per il momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni sui social. Il caso era stato portato anche sul tavolo degli organizzatori del Festival. Amadeus aveva spiegato che quel numero era preparato solo in parte, in quanto era previsto che Blanco desse qualche calcio e si rotolasse tra le rose, come del resto accade nel video ufficiale del brano.

L’errore tecnico, invece, ha scatenato l’artista che si è lasciato andare mentre si esibiva.

La denuncia del Codacons

La scorsa settimana il Codacons ha comunicato che l’associazione ha presentato un esposto per danneggiamento alla Procura di Imperia e alla Corte dei Conti (qui la nota dell’associazione).

Tuttavia, Corriere della sera precisa che “sul caso c’erano stati anche alcuni approfondimenti da parte della Digos la sera dell’esibizione”.

Il Codacons, tuttavia, in una nuova nota pubblicata oggi 16 febbraio 2023 scrive:

Crediamo che l’indagine debba essere estesa anche alla Rai, allo scopo di accertare se vi siano state possibili complicità da parte dell’organizzazione del Festival di Sanremo, in considerazione delle notizie apparse sui mass media secondo cui il gesto di Blanco all’Ariston non sarebbe stato imprevisto.

Dopo l’accaduto Blanco si era scusato dei social, e data quest’ultima novità si attendono nuove dichiarazioni.

