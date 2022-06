La solita firma novax vandalizza lo Spallanzani: siamo chiari, parliamo sempre della stessa firma di “leoni e guerrieri” da Telegram. Quel Telegram ormai incistato di gruppi novax a caso e “fonti russe” a causa del suo essere ubiquitario sui cellulari di chiunque.

Chiunque può sentirsi “ribelle pazzerello e coraggioso” per scaricare un’app sul cellulare e scaricarvi odio e livore. Contro medici, politici, sostanzialmente l’intera società civile tra novax che minacciano le personalità civiche precitate e “fontirusse” che danno in escandescenze per cose triviali come la vittoria Ucraina all’Eurovision Song Contest.

Il problema è quando si passa dal pensare male all’agire male. A sproposito.

Solita firma novax vandalizza lo Spallanzani: diamogli condanna, non attenzione

Una firma novax che non intendiamo riportare per non dare loro immeritata attenzione in questi lunghi anni di pandemia ha stimolato decisamente il peggio tra adepti e sostenitori.

Ci ha regalato cimiteri vandalizzati dalla vernice rossa e dal logo dei loro supporter. Cimiteri, come quello del Nembro, ripuliti da anziani che hanno dimostrato un senso civico ben superiore.

Diversi attacchi a redazioni di giornali locali, con accuse di “nazismo”, vandalismo e espressioni iscritte di richiesta di censura tali da riempire di orgoglio financo quel Cremlino per cui tutti coloro che non incensano la politica di Putin sono “pericolosi nazisti da denazificare” anche senza il loro consenso.

Attacchi gratuiti apparsi sui palazzi del potere, naturalmente sui social dove i “Guerrieri” amano sciamare finché i nodi non vengono al pettine e il Leone diventa Agnello, ed ora anche allo Spallanzani.

Non solo l’ondata da Omicron 5, ci tocca anche vedere novax che hanno deciso di vandalizzare muri senza avere neppure il buon gusto di scrivere la parola “vaccinate” per esteso, ma usando le abbreviazioni social “vaxxato” e “vax” che la volgata antivaccinista ritiene li renda invisibili ai Fact Checker ed alle autorità.

Un po’ come ritenere che coprendosi la testa con un lenzuolo il fantasma cattivo che esce dall’armadio non possa vederti e ghermirti.

Ovviamente, polizia e autorità indagano, ed è unanime la condanna del gesto.

Vi chiederete perché non vi mostreremo logo e immagine del gruppo.

Abbiamo deciso di non mostrarvi il simbolo della nota firma novax: non avranno certo pubblicità e lodi da noi. Come abbiamo deciso di bannare tutti coloro che con l’avatar della nota firma verranno a lasciare i loro commenti. E non solo loro, tutti i loro contatti inclini al branco da uomini cartelloni.

In un noto webcomic satirico una improbabile, goffa ma ben intenzionata supereroina suggeriva come deterrente smettere di glorificare nei media chi compie azioni censurabili.

Chi si firma, ovviamente, vuole essere riconosciuto. Passare alla storia come “quel tizio che nessuno ricorda tranne per il fatto che è andato indagato per aver vandalizzato un ospedale durante una Pandemia” è più che sufficiente.

