Novax vandalizzano cimitero, rivendicazione sigla attiva sui Social

Novax vandalizzano cimitero: e basterebbe solo fermarsi qui per esprimere tutto lo sdegno.

Lo sdegno di chi, giocando a fare il paladino della vita e della giustizia, insulta sia l’unica che l’altra nel modo più vile e crudele. Dileggiando la stessa memoria dei morti.

“Con tristezza devo informarvi che questa notte i NO-VAX estremisti hanno imbrattato con scritte deliranti il muro del nostro cimitero” scrive il sindaco Cancelli affidando ai Social il suo dolore. “Quelle scritte sono segni di oltraggio verso i nostri morti e verso Nembro. Questi vandali dimostrano così la qualità dei loro argomenti ossia scarabocchi rancorosi sul lenzuolo che protegge i resti dei nostri cari”

“Al di là delle loro tesi assurde e del loro ignorare i dati ormai indiscutibili sul valore dei vaccini per salvare vite, questi NOVAX dimostrano la loro mancanza di rispetto degli altri, il loro egoismo e il rifiuto del bene comune, il loro essere fuori dalla società. Hanno dimostrato con questo gesto chi sono e cosa vogliono essere. La comunità di Nembro con la sua forza interiore supererà questo ennesimo affronto”.

Gli scarabocchi rancorosi di cui parla il sindaco, peraltro, si riconoscono perché compare in essi, in chiaro, il logo di una nota “firma novax” molto attiva sui Social e in particolare su Telegram, fieramente apposta come una rivendicazione.



Novax vandalizzano cimitero, insomma, e fieri rivendicano il loro atto, che si spera dopo la denuncia sporta alle autorità non passi impunito.

