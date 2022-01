Pensionati cancellano il vandalismo della sigla novax sul muro del cimitero: e questa è una notizia che ci rende orgogliosi. Finalmente ci consente di parlare di persone che meritano tutto il nostro rispetto, che col peso di molti anni sulle spalle hanno ancora di più da dire, e da dare alla collettività.

Ma andiamo con ordine, per parlare di chi invece la collettività sembra averla in abominio, agendo solo per dare sfogo ai loro istinti più rabbiosi e violenti.

Parliamo di come nella settimana ormai passata una nota firma novax attivissima sui social e specialmente nelle chat Telegram abbia firmato con orgoglio una serie di scritte vandaliche sul cimitero di Nembro.

Non è bastata la crudeltà della loro azione, l’aver insudiciato quanto di più sacro esista in ogni città sia per chi crede che per chi non crede, ovvero il rispetto e la pietà per i cadaveri.

Anche il portale del comune di Nembro ha dovuto chiudere i commenti e la nostra stessa pagina ha ricevuto ingiurie e aggressioni verbali di ogni tipo orgogliosamente firmate col “simbolo di appartenenza”.

Che sono state prontamente bannate e segnalate perché, francamente, troviamo risibile farci dare dei “nazisti” da chi ha dimostrato di esser pronto a fare scempio dell’Eterno Riposo dei nostri cari e non tolleriamo lezioni alcuna di democrazia a chi è pronto a tappare la bocca con insulti, minacce e voce grossa a chi non la pensa come loro.

Le cattive azioni si combattono con le buone azioni: siamo orgogliosi di poter dire che come gli sfregi novax sulla nostra pagina sono stati prontamente cancellati, anche gli sfregi alla memoria dei morti lo sono stati.

Nembro, pensionati cancellano il vandalismo della sigla novax sul muro del cimitero

Tre pensionati, tre eroi, tre umili tutto fare si sono dati l’incarico di cancellare ogni traccia del vandalismo novax dal cimitero dove riposano le ossa dei loro cari.

Diverse mani di pittura hanno finalmente cancellato ogni traccia delle azioni dei novax, lasciandoli nelle loro chat carbonare a schiumare dalla rabbia cercando una fama ed una gloria che gli è stata strappata sostituita dall’oscurità e dall’infamia.

«Per fortuna hanno già cancellato tutto — riferiscono i cittadini —. I no-vax sostengono di fare questi gesti in nome della libertà, ma libertà di cosa? Di fare queste “impiastrate”? Privano tutti noi della libertà»

Degli “Scarabocchi rancorosi” della firma del terrore novax nulla rimane, solo l’approvazione dei cittadini sollevati da tale bruttura.

E le indagini, dato che sono stati acquisiti i dati delle telecamere di sicurezza per identificare i perpetratori di tale gesto.

Perché fidatevi, chi perpetra e diffonde simili atrocità a mezzo social e Telegram è spesso già stato identificato.

