Firma novax attacca giornale locale: e questa è solo metà della notizia.

La firma novax in questione, alla quale non vogliamo dare immeritata visibilità, è infatti la stessa che è venuta a farci “visita” quando abbiamo parlato di atti di vandalismo orgogliosamente firmati e rivendicati.

Ad esempio l’apparizione di svilenti ed ingiuriosi “graffiti” alle porte del cimitero di Nembro, a insultare l’eterno riposo delle vittime del COVID19 e dei semplici cari estinti della città.

Vandalismo prontamente rimediato da tre pensionati di buona volontà.

Ma evidentemente i leoni e i guerrieri novax, i cattivisti da tastiera in servizio permanente noti alla cronaca per le loro esplosioni di violenza verbale (e per alcuni gruppi, fisica, voluta e incoraggiata) hanno paura di tre pensionati.

Hanno paura della verità e della libertà, hanno paura della libertà di stampa.

Gli stessi gruppi che amano ripetere “nazista” come un mantra non agiscono in modo dissimile da chi, negli anni più bui della storia di chi ha conosciuto la dittatura, cercavano le redazioni dei giornali per spaccare macchinari e intimidire giornalisti perché parlassero delle loro gesta solo con adulazione.

Ne ha pagato le conseguenze, tra gli altri, Il Giunco

Firma novax attacca giornale locale: vandalismo, violenza e sogni dittatoriali

La colpa del Giunco?

Aver coperto giornalisticamente i ripetuti e firmati atti di vandalismo che hanno visto scritte ingiuriose vergate con un rosso simile al sangue della violenza in scuole, cimiteri e altri luoghi di aggregazione.

Dissacrando la memoria dei morti, esponendo alla violenza i bambini, sputando sulla memoria dei morti e minacciando la speranza del domani.

La risposta di chi si crede “leone e guerriero” ma si nasconde con atteggiamento poco leonino dietro una “firma” per celare volto, nome e intenzioni?

Vandalismo. Violenza. Aggressività,

Queste le “V” della violenza di chi ammette la libertà di parola solo per chi asseconda i loro sogni con la piaggeria.

Messaggi che abbiamo ricevuto anche noi: così stolidamente uguali, veri e propri proclami copincollati come nelle peggiori pagine della storia, che per farli sparire è bastato copiarne un piccolo frammento nel filtro antispam della pagina per bannare e segnalare.

Perché questa è la chiave: Il Giunco denuncerà tutti gli “inviati” della firma novax. Anche noi lo stiamo facendo.

Nascondersi dietro un disegnetto non conferisce impunità.

