Ora cercano le polaroid originali di Jeffrey Dahmer sulle sue vittime

La serie Netflix Dahmer è la più vista del momento e come ormai molti sapranno racconta la storia del vero serial killer Jeffrey Dahmer, soprannominato “Il Cannibale di Milwaukee“, con relativa ricerca delle polaroid originali sulle sue vittime. Gli appassionati del genere hanno già avuto modo di vedere i dieci episodi di questa nuova serie Netflix, ma molti si stanno concentrando sulle polaroid di Jeffrey Dahmer.

La nuova tendenza nel cercare le polaroid originali di Jeffrey Dahmer sulle sue vittime

Quasi una sorta di sadismo, come avvenuto con l’ictus per Bruno Arena la scorsa settimana. In queste ultime settimane c’è stato un vero e proprio boom di ricerca su internet con l’intento di assistere effettivamente alle polaroid di Jeffrey Dahmer, foto che lo stesso serial killer scattava alle sue vittime. Una storia da brividi che tra gli anni 70’ e 90’ ha visto protagonista questo ragazzo omosessuale e psicopatico che ha portato alla morte di ben 17 persone.

Una vicenda macabra che ha suscitato molto scalpore, anche perché il regista Ryan Murphy è riuscito a raccontare in maniera assolutamente fedele quanto accaduto in quegli anni, arrivando poi all’arresto del serial killer ed alla sua morte in prigione per mano di un carcerato nel 1994.

Ciò che ha permesso alle autorità di riuscire a scovare l’autore di questi raccapriccianti omicidi sono state proprio le polaroid di Jeffrey Dahmer, infatti quando Tracy Edwards riuscì a scappare dal suo appartamento, il 22 luglio del 1991, convinse dei poliziotti a perquisire la casa e qui trovarono ben 84 foto in cui erano rappresentati i corpi delle vittime. Nel suo appartamento furono poi ritrovati anche resti umani congelati e teschi.

I più curiosi, che amano seguire queste serie tv realizzate su fatti realmente accaduti, sono alla ricerca di queste polaroid originali di Jeffrey Dahmer ed è effettivamente possibile vederle facendo una ricerca specifica su internet. Tra l’altro in questi giorni è addirittura diventato un trend di ricerca su TikTok, spiegando come fare a trovare queste polaroid di Jeffrey Dahmer. In molti sono già in possesso di queste immagini, cosa che ha scatenato ulteriori polemiche da parte dei parenti delle vittime.

