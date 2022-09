Tutti cercano Bruno Arena e l’incidente con ictus in diretta: occorrono chiarimenti

La morte di Bruno Arena ha scosso il mondo dello spettacolo e non solo, un attore comico che purtroppo da anni si ritrovava a vivere con i danni di un aneurisma cerebrale che lo aveva colpito durante la registrazione di una puntata di Zelig. Appena appresa tale notizia diversi utenti si sono subito messi alla ricerca di notizie più approfondite sulla questione, ma mentre per il momento sono ancora sconosciute le cause della morte di Bruno Arena, si pensa che esista un video del malore che lo colpì ai tempi di Zelig con ictus in diretta.

Bruno Arena e l’incidente con ictus in diretta: tutte le precisazioni del caso

Si va oltre, dunque, la notizia della giornata in sé. I trend di ricerca stanno premendo proprio su “video malore in diretta per Bruno Arena”, ma non esiste alcuna prova filmata a riguardo. Come al solito si tende ad esagerare quando un personaggio noto scompare, facendo circolare notizie false sul suo conto o volendo trovare qualcosa che assolutamente non esiste. Non bisogna speculare sulla morte di Bruno Arena, il comico ha sofferto già abbastanza nella sua vita, ritrovandosi purtroppo a soli 65 anni a perderla.

Bruno fu coinvolto a trent’anni da un grave incidente stradale che lo costrinse a diversi interventi chirurgici, con la vista che non è mai stata riacquistata totalmente. Ha avuto senza dubbio la fortuna di poter svolgere il lavoro che più gli piaceva, da semplice passione è riuscito a costruirsi un qualcosa di importante grazie anche all’amico Max Cavallari, storico compagno del duo i Fichi d’India.

Purtroppo però nel 2013 è stato colpito da questo malore durante la registrazione di Zelig, ma non esiste assolutamente un video in diretta di quanto accaduto, che lo ha costretto a vivere per mesi in ospedale. Da quell’aneurisma cerebrale Bruno non si è più ripreso, neanche dopo aver trascorso mesi in un centro di riabilitazione.

Le sue normali funzionalità sono state recuperate in parte, ma purtroppo l’ictus aveva lasciato segni indelebili sul suo corpo. Oggi c’è stata poi la brutta notizia della sua morte, ma ribadiamo il concetto di come non esista alcun video in diretta del malore capitato a Bruno Arena nel 2013 quando era a Zelig. Insomma, inutile cercare il video dell’incidente con ictus in diretta.

