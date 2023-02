Il video del grattacielo crollato in Turchia per il terremoto viene dalla Florida

Il video del grattacielo crollato in Turchia per il terremoto che avete visto circolare sui social viene dalla Florida.

È purtroppo un fenomeno che abbiamo visto spesso accadere: a fronte di ogni tragedia succede che per il desiderio di arrivare primo alla notizia qualcuno ricicli vecchi video o inattinenti. È successo per il conflitto ucraino, è successo con l’allagamento a Catania, sta accadendo nuovamente col terremoto Turco.

Il video che avete visto è reperibile qui, e mostra un palazzo antistante ad uno stadio che, squassato dal terremoto, crolla. Sappiamo che in Turchia c’è stato un fortissimo terremoto di magnitudo 7,8, epicentro poco profondo, dalle capacità distruttive devastanti.

Proprio per questo non ha senso mentire e, a fronte di centinaia di testimonianze brutali di morte e distruzione, cercare video “più viralizzabili” da usare come prova di essere “sul pezzo”. Non rende onore alle vittime, né a chi sta patendo dolore vero e concreto e non misurabile in likes.

Il video infatti risulta reperibile sul portale dell’emittente televisiva ABC7, correttamente indicato come il risultato di una ripresa effettuata con “telecamere di sicurezza a Surfside, in Florida” delle Champlain Towers South, avvenuto il 24 Giugno del 2021.

Il crollo fu attributo non ad un terremoto, ma ad una commistione di possibili fattori tutt’ora sotto investigazione legati alla cattiva qualità della struttura, dallo sprofondamento delle fondamenta all’uso di pratiche costruttive poco adeguate.

Quello che è certo è che il crollo di un palazzo nella Florida del 2021 non può essere un crollo turco del 2023.

Conclusione

Il presunto del grattacielo crollato in Turchia per il terremoto viene dalla Florida, e raffigura il crollo delle Champlain Towers South, un condominio.

