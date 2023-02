Italia: Ritirato allarme tsunami dopo terremoto in Siria e Turchia

Italia: Ritirato allarme tsunami dopo terremoto in Siria e Turchia. Possiamo dire che di solito il lunedì ci si sveglia sempre con qualche motivo di preoccupazione, ma questa mattina ne abbiamo uno maggiore.

L’onda lunga di un terremoto in Siria e Turchia, magnitudine 7.8, morti che si contano intorno al migliaio con cifre iniziali di circa 6000 feriti nella sola Turchia, che ha fatto temere per il rischio Tsunami nel Mediterraneo.

Italia: Ritirato allarme tsunami dopo terremoto in Siria e Turchia

Gli eventi naturali sono sempre imprevedibili, e parliamo nel caso del terremoto in Turchia di una combinazione di magnitudine elevata ed epicentro poco profondo. Una combinazione devastante che ha portato a temere un allarme tsunami nelle zone costiere Italiane.

Orario previsto, intorno alle sei del mattino nelle principali città costiere del Meridione.

Siamo arrivati al fatidico orario e fortunatamente non è successo niente, almeno da noi. L’allarme è stato ridimensionato, almeno da noi.

In Siria e Turchia no: vorremmo potervi dare buone notizie, ma la conta dei morti continua a salire, con la somma di tutte le persone intrappolate tra le macerie che si rivela impossibile raggiungere in tempo o scoperte già morte.

Non resta che la pietà per le vittime e la speranza di salvare il maggior numero di vite umane possibile.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.