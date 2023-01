Grafene nel cemento contro l’inquinamento: non c’è pace per i “notutto”, la ciurma passata dall’antivaccinismo militante al negazionismo di tutto quello che riguarda logica, cronaca, scienza e persino il mondo che li circonda.

Dal negare i vaccini al negare la pandemia stessa, la guerra in Ucraina e il mutamento climatico è un passo. Passo che si concreta nell’assurda guerra al grafene, sostanza che secondo infondate teorie novax si troverebbe in vaccini, pillole e appositi polpi alieni che deridono i ricercatori indipendenti dal vetrino.

E nonostante i costi del singolo grammo di grafene siano proibitivi per l’uso descritto dai novax, questo non impedisce a piccole quantità di questo straordinario e utile materiale di diventare il nuovo incubo dei notutto.

Grafene nel cemento contro l’inquinamento: e i notutto andranno di matto

Abbiamo già visto come piccole componenti di grafene inserite in polimeri elastici possano rendere possibile, grazie ad un procedimento tecnico, ottenere non più semplici elastici ma veri e propri muscoli artificiali per robot di nuova generazione.

Una startup inglese ed una ditta tessile italiana hanno già allo studio, e sugli scaffali, procedimenti per creare abbigliamento “tecnico”, giacche a vento perfezionate che grazie al grafene manterranno meglio le temperature

Se ora il “notutto” può sbroccare sognando un robot androide perfezionatissimo che, indossata la sua brava giacca a vento in grafene e armato del suo bravo cellulare 5G, vada in giro di notte a vaccinare la gente, adesso potrebbe non sentirsi al sicuro neppure nella sua stessa dimora.

Allo scopo di trasformare il cemento in un materiale solido ma ecosostenibile, dalla ridotta impronta ambientale, Nationwide Engineering, una impresa edile inglese ha incaricato il suo dipartimento di ricerca e sviluppo, chiamato col curioso acronimo di NERD di creare un nuovo additivo per il cemento, il “concretene”.

Se pensate che sia cemento con una modica quantità di grafene, avete colto nel segno.

Una quantità minima di grafene rende il cemento più robusto di oltre il 50%, rendendo necessarie quantità inferiori dell’onnipresente ma inquinante materiale per raggiungere lo stesso scopo.

Unita a nuovi procedimenti per ottenere l’attualmente costoso materiale, si avvicina un futuro di grafene che spingerà i ludditi del presente alla resa.

Foto di copertina: concrete using concrete bucket di kasipat

