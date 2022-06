Fatta per Balotelli alla Juventus e visite mediche fissate: un po’ di voci da smentire

Una suggestione di mercato lanciata in queste ore su Balotelli alla Juventus, che qualcuno sta facendo passare come acquisizione ormai fatta. Le solite bufale di calcio che caratterizzano ogni estate, che certo non potevano mancare nel 2022. Certo, alcuni tifosi bianconeri anni fa avevano apprezzato il suo gesto nei confronti dei tifosi dell’Inter, come vi abbiamo riportato con un apposito articolo in quella fase. Da qui a dire che sarebbero state fissate addirittura le visite mediche per lui, però, ce ne passa.

La fake news secondo cui sarebbe Fatta per Balotelli alla Juventus con visite mediche fissate

Senza troppi giri di parole, vi diciamo subito che corrisponde a bufala la notizia secondo cui sarebbe fatta per Balotelli alla Juventus, visto che le stesse fonti ritengono che sarebbero state addirittura fissate le visite mediche per l’ex attaccante di Brescia, Inter e Milan. Una voce che, secondo quanto raccolto in queste ore, sarebbe stata rilanciata anche da un giornalista che aveva dato praticamente per firmato il contratto di Guardiola coi bianconeri alcuni anni fa.

Occorre dunque molta prudenza per coloro che parlano di Balotelli alla Juventus, soprattutto se consideriamo il fatto che in passato ci siano state divergenze non di poco conto tra il calciatore ed il tifo bianconero più caldo. Al momento, si tratta semplicemente di una voce di mercato, non confermata né dalla società bianconera, né da coloro che curano gli interessi del calciatore. Ecco perché appare molto difficile che un discorso di questo tipo possa andare avanti. Diffidate di post sui social, come quello diventato virale oggi.

Insomma, non è assolutamente fatta per il passaggio di Mario Balotelli alla Juventus. Anzi, al momento della pubblicazione del nostro articolo non ci sono conferme neppure di un possibile contatto tra le parti. Insomma, trattativa che non esiste, almeno in teoria, al contrario di quanto riportato da alcuni.

