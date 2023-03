Anche le foto di Donald Trump arrestato sono in CG (ma palese). Dopo le finte foto di Putin, arrivano le foto parodistiche dei guai del Tycoon. Una intera galleria artistica frutto di Midjourney versione quinta dell’autore Elliot Higgins, che ci è stata segnalata sui social ritenuta vera a causa dell’assenza della fonte.

Che pure è abbastanza palese, va detto.

Anche le foto di Donald Trump arrestato sono in CG (ma palese)

L’obiettivo che l’autore si prefiggeva è ovvio ed autoconfesso: con l’aumentare delle accuse in sede giudiziaria rivolte al Tycoon, il direttore creativo di Bellingcat auspica che le accuse si traducano in processi, i processi in condanne e la condanna nella galleria di immagini da lui creata in CG e pubblicata.

Con Trump inseguito dalla polizia e rudemente catturato, una Melania Trump affranta e il Tycoon rinchiuso in attesa di giudizio.

Alcune scene, come Trump colpito dagli idranti della polizia, sono state espunte dalla galleria immaginaria a causa dei limiti dell’algoritmo di grafica digitale che abbiamo visto.

Si tratta comunque di creazioni in CG.

