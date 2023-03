La foto di Putin inginocchiato da Xi Jinping è fatta in CG

La foto di Putin inginocchiato da Xi Jinping è fatta in CG, vista qui e qui ad esempio: e questo è uno dei fact checking più brevi di sempre per chi è abituato alle nostre indagini sulle foto create in CG.

La possibilità di usare i sistemi di generazione di immagini GAN per creare dei falsi “più veri del vero” ha dato alla propaganda e alla viralità nuovi mezzi per creare contenuti artefatti.

Abbiamo visto in passato i “giornalisti virtuali” Irina Kerimova e Vladimir Bondarenko, volti creati al computer (non senza errori) di una presunta pasionaria di Putin giornalista ex insegnante di chitarra porta a porta e un ricchissimo playboy miliardario convertito al giornalismo pro-Russia.

Ma anche Beatrice Juvenal/Mene Folpetond/Stefania Piccimni, finta giornalista indipendente/attivista novax con una legione di personaggi creati al computer.

Per finire con gli “immortali fratelli Sasha e Masha“, detentori di una vera e propria “galleria degli orrori” basata su foto create in CG con mani prive di dita, bocche deformi, occhi strabici se non oscurati e altre deformità.

Partiamo infatti da una considerazione essenziale: i sistemi di composizione di immagini in CG sono tanto buoni quanto il materiale che riescono a recuperare da Internet.

La stragrande maggioranza delle foto si concentrano per ovvi motivi sul corpo e sul viso, con dettagli “più piccoli” come mani, piedi, dettagli dei capelli, orecchini e pupille oculari che sono meno visibili e quindi meno dettagliati.

L’Intelligenza Artificiale medio fa notoriamente schifo nel disegnare le mani, creando le tipiche “Mani da AI”, ovvero deformi, pluridattile o con un numero di dita inferiore alla norma.

Fa notoriamente schifo nel disegnare gli sfondi, in molte foto pubblicate su Internet assenti o sfocate, tende a sbagliare dettagli come orecchini, bottoni e scarpe, solitamente ridotti nelle foto. Tende a creare visi evidentemente sguerci o con sguardi persi nel vuoto perché gli occhi in fondo sono una minima parte dei visi su cui sono allenati.

Possiamo quindi ora tornare alla foto di “Putin inginocchiato”.

In una singola foto abbiamo tutto il campionario di bizzarre anomalie per cui vi rimandiamo al profilo di “Sasha e Masha gli immortali”.

Partendo dall’alto da sinistra a destra abbiamo:

Un personaggio osservatore con occhi insolitamente piccoli e deformi, mani deformate e fuse assieme e piedi ristretti Xi Jinping con capelli plastificati, i lobi delle orecchie distorti e deformati e una faccia che sembra un mascherone di cera fusa. Anche egli ha piedi diversi l’uno dall’altro Una seconda figura sullo sfondo con una singola testa incollata su due corp Putin con una testa enorme, le mani anche esse deformi e prive di dita e un singolo piede grosso come un pallone da calcio Della mobilia compenetrata con lo sfondo e priva di luci

Tutti tratti che abbiamo imparato ad associare alle gallerie fotografiche di troll che nascondono il loro aspetto con creazioni in CG.

Conclusione

Ovviamente, la foto di Putin inginocchiato da Xi Jinping è fatta in CG.

