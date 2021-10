Ambra Angiolini gode per le sconfitte di Massimiliano Allegri con la Juve su Twitter: è un fake

Quando emergono in rete screenshot da parte di personaggi famosi non è mai facile affermare se siano veri o falsi, ma nel caso di Ambra Angiolini che gode su Twitter per le sconfitte di Massimiliano Allegri con la Juventus, pare ci siano pochi dubbi. In attesa di darvi la certezza totale della bufala, al momento ve la forniamo al 99%. Già, perché se da un lato i due si sono lasciati in malo modo, come abbiamo avuto modo di osservare un paio di settimane fa con il caso che ha visto protagonista anche “Striscia la notizia”, qui pare si vada effettivamente oltre.

Chiariamoci su Ambra Angiolini che gode per le sconfitte di Massimiliano Allegri con la Juve su Twitter

Effettivamente, provando ad approfondire questa vicenda, pare ci siano gli estremi per dover chiarire la storia di Ambra Angiolini che gode per le sconfitte di Massimiliano Allegri con la Juve su Twitter. Effettuando una ricerca specifica all’interno di questa piattaforma, infatti, emerge che l’attrice pare non abbia un account ufficiale. Ora, a meno che non l’abbia cancellato subito dopo l’uscita del post, dovremmo poter dire con una certa sicurezza che si tratti di una bufala.

Tra l’altro, l’immagine in questione ci mostra Ambra Angiolini che è estremamente felice per le sconfitte di Massimiliano Allegri con la Juve su Twitter, usando un’espressione non propriamente in linea con il personaggio. Dunque, ci sono tutti i presupposti per affermare che si tratti di un meme creato ad arte dagli utenti per strappare una risata al pubblico. Anche perché la separazione tra i due pare sia opera del tecnico bianconero.

Sicuramente i sostenitori bianconeri hanno altro per la testa adesso, ma è altrettanto giusto smentire la storia di Ambra Angiolini che festeggia per le sconfitte di Massimiliano Allegri con la Juve su Twitter dopo la loro separazione.

