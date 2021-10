Ambra Angiolini ha smentito la versione di Striscia La Notizia sul tapiro: possibili risvolti legali

Sembrava essere giunta al suo naturale epilogo la storia di Ambra Angiolini, dopo la consegna del tapiro da parte di Valerio Staffelli per conto di Striscia La Notizia. Del resto, appena 24 ore abbiamo portato alla vostra attenzione la versione della trasmissione di Canale 5, con un articolo in cui è stato indicato il fuorionda ed il fatto che l’attrice avesse accettato di buon grado il “premio satirico”. Un modo per mettere la parola fine alle polemiche, in seguito alla rottura tra la diretta interessata e Massimiliano Allegri, per opera di quest’ultimo.

Cosa succede ora tra Ambra Angiolini e Striscia La Notizia dopo la consegna del tapiro

La presa di posizione di Striscia La Notizia, giunta nella giornata di sabato, evidentemente non ha convinto Ambra Angiolini. Ed è questo il capitolo extra della vicenda, inaspettato, che rischia di allungare la vicenda a medio termine. Come riporta Il Corriere della Sera, infatti, i legali dell’attrice avrebbero rilasciato una nota in queste ore, annunciando di valutare ulteriori azioni nei confronti della produzione.

Per farvela breve, gli avvocati di Ambra Angiolini stanno valutando una possibile iniziativa a tutela della loro assistita. In merito alla consegna del tapiro avvenuta in settimana, i legali hanno citato senza giri di parole la presunta “illegittima intromissione e conseguente spettacolarizzazione di una vicenda privata e dolorosa da parte del signor Valerio Staffelli“. Al di là dell’eventuale azione legale, che potrebbe anche essere scongiurata, la suddetta presa di posizione indica che a detta di Ambra le cose non siano andate come è stato descritto 24 ore fa da Striscia La Notizia.

Vedremo quali saranno i prossimi sviluppi di questa vicenda, fermo restando che evidentemente Ambra Angiolini non ha molto gradito quanto è stato reso pubblico sabato da Striscia La Notizia sulla consegna del tapiro. La strada delle vie legali non è da escludere.

