Ucraina: “cadavere fuma una sigaretta, è un attore!”, ma è il backstage del video di un rapper del 2020

Un cadavere fuma una sigaretta all’interno del sacco dopo una strage di civili in Ucraina. Questa è la narrazione proposta sui social in questi tempi di grandi divisioni sulla guerra. Ciò che vediamo nel filmato è una distesa di sacchi che si presume siano cadaveri dopo l’ennesimo attacco dei russi. L’anomalia è tutta in quella sequenza in cui vediamo uno di essi fare capolino dal sacco per fumare una sigaretta. Uno scenario, questo, che ricorda la confusione per quella manifestazione contro il clima a Vienna spacciata per una prova dell’inesistenza di una carneficina.

“Preparativi x girare un video x la stampa mondiale, strage di civili Ucraini, osservare con attenzione!”, l’ultima sigaretta dell’attore “condannato”?

Una sigaretta tra i cadaveri, mentre due persone smistano le salme. Il tutto avviene con un sottofondo di musica urban, una combinazione che viene interpretata come una prova di una farsa.

2021, l’origine della bufala

Di questo video avevano già parlato nel 2021 i colleghi fact checker della Germania (Myth Detector) e del Kazakistan (Stop Fake) e la bufala si era diffusa proprio nel Kazakistan. In quel tempo, nello specifico a febbraio, il video veniva fatto circolare come prova della falsa pandemia, visto che i cadaveri ripresi nel filmato venivano spacciati come false vittime del Covid-19.

Il filmato mostra il backstage del video di un artista

Chi mette in rete questo filmato decontestualizza intenzionalmente il materiale di un artista. Stiamo parlando, infatti, del backstage del video di un singolo del rapper russo Vasily Ivanov, nel quale possiamo vedere lo stesso camion usato per trasportare le salme. Il video è stato pubblicato il 26 settembre 2020.

Lo stesso artista, quindi, ha pubblicato il backstage del video nel suo account Tik Tok il 28 marzo 2021:

Siamo dunque di fronte a una vera e propria bufala con il solito contenuto decontestualizzato per favorire un certo tipo di narrazione sull’argomento più discusso in questo periodo storico. Come ai tempi dei negazionisti del Covid, il video con il “cadavere che fuma una sigaretta” viene riproposto oggi per sminuire le conseguenze della guerra in Ucraina.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.