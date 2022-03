Insistono con il “falso cadavere ucraino”, ma è un flash mob sul clima in Austria

La storia del falso cadavere ucraino continua a fare da sollazzo per quanti negano le sofferenze dell’Ucraina a seguito del conflitto. Nonostante la nostra (e non solo nostra) analisi del 7 marzo, i nostri lettori ci segnalano che mentre scriviamo – lunedì 14 marzo 2022 – circolano ancora post con un frammento video in cui vediamo file di cadaveri disposti di fronte a un inviato che parla in tedesco. Uno dei corpi coperti dai sacchi si muove, ed ecco il cherry picking di chi lo condivide: è un “falso cadavere ucraino”, secondo le conclusioni di chi lo ripropone.

No, non è un falso cadavere ucraino

I sottotitoli sono un chiaro riferimento all’Ucraina, e chi visiona il video – pur non afferrando una parola di lingua tedesca – giunge alla facile conclusione che si tratti di una montatura. La persona cerchiata, infatti, si muove per sistemare al meglio il sacco che lo ricopre.

Intorno a questo contenuto fuorviante si consumano ilarità e teorie del complotto, con utenti che gridano alla falsa guerra e ai falsi morti. Non è così, perché una semplice ricerca per immagine con i fotogrammi del video ci porta alla soluzione: si tratta di un video del febbraio 2022 (precedente all’invasione della Russia, quindi) e le immagini sono state girate in Austria, non in Ucraina.

Il flash mob a Vienna e la smentita del giornalista contro la propaganda russa

Nel nostro articolo precedente facevamo notare che il video circolava con un audio in lingua inglese sovrapposto all’audio in lingua (originale) tedesca. Oggi i nostri lettori ci fanno notare che l’audio è scomparso, una chiara strategia per evitare che i condivisori compulsivi si pongano dei dubbi.

Il 2 marzo la testata The Print aveva fatto debunking sulla bufala del finto cadavere ucraino: il flash mob ha avuto luogo a Vienna e l’inviato è Marvin Bergauer del canale di notizie OE24.TV. Lo stesso, infatti, il 7 marzo 2022 ha pubblicato un video sui social affermando che quella manipolazione è opera della propaganda russa.

