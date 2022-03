No, questo non è il video di un finto cadavere ucraino, e neppure è ucraino…

Stravaganze dei complottisti: sempre pronti a credere all’impossibile, ma anche a millantare la storia del video di un finto cadavere ucraino.

Abbiamo già parlato delle evidenti intersezioni tra il sovranismo filoPutin e i novax: un ulteriore elemento indiziario è che spesso entrambi parlano lo stesso linguaggio, agiscono nello stesso modo e si ripetono le stesse fake news.

Abbiamo notato come la comunità novax e nopass Italiana abbia tentato di terrorizzare gli italiani inventando un “blocco dei conti corrente” con tanto di data stabilita: la stessa cosa ha fatto la disinformazione del Cremlino in Ucraina per lo stesso scopo di terrorizzare i locali.

Parimenti, la propaganda novax per anni si è nutrita dell’allucinato fantasma di “ambulanze vuote e filmati dai portoni dei Pronto Soccorso”. La propaganda filo-cremlino si nutre parimenti di “carri armati vuoti e piazze deserte”.

Ad ulteriore conferma, dopo ormai due anni di video dei “finti cadaveri e false vittime COVID” dei novax, ecco che lo specchio diventa il “Video dei finti cadaveri”.

Fake news dei novax in un caso, fake news dei pro-Cremlino nell’altro. Costruite con le stesse tecniche, lo stesso modo, lo stesso linguaggio, la stessa viralità. Sarà un caso?

Abbiamo quindi un video in lingua tedesca, a volte reimpacchettato con sottotitoli e una traccia audio inglese.

Un giornalista, alle spalle dei figuranti stesi per terra in sacchi da cadavere, un figura li intervista e ne copre uno.

La soluzione più ovvia? È ovviamente un flash mob.

Ma come per i novax ogni manifestazione e video informativo diventava “un video di false vittime COVID”, per i “pro-Putin” ogni video diventano “false vittime Ucraine”.

L’ulteriore verità? Si tratta di un video, tagliato e rimontato ad arte per dare l’illusione di un “falso ucraino” eliminando il sottopancia e i bordi laterali, del 4 febbraio 2022.

Come si può vedere dalla screen del vero video, si tratta di una delle manifestazioni per il clima.

“ThePrint” ha censito una prima versione della fakenews nella quale, confidando nella scarsa dimestichezza del pubblico Russo e buona parte del pubblico anglofono col tedesco, ci si limitava ad affermare che fosse un “video ucraino falso”.

Ci è pervenuta una seconda versione, nella quale il video è stato montato ad arte con una traccia audio inglese e sottotitoli rifatti per affermare falsamente che fosse una manifestazione Ucraina.

Cosa che, evidentemente, non è.

