Tim down, il problema è rientrato e l’azienda spiega cos’è successo (e interviene Elon Musk in italiano)

Il down di Tim registrato nella giornata di ieri, domenica 5 febbraio, è ufficialmente rientrato. Per tutto il giorno gli utenti hanno segnalato gravi disservizi con diversi strascichi anche nella giornata di oggi, lunedì 6 febbraio.

Per questo l’azienda ha fornito spiegazioni su cosa sia successo. Del down di Tim ci siamo occupati in un precedente articolo.

Tim down, problema rientrato. La spiegazione dell’azienda

Come riporta Repubblica, il problema è rientrato intorno alle 16:55 di oggi, lunedì 6 febbraio. Il quotidiano riporta la spiegazione di Tim:

Con riferimento al disservizio che si è verificato oggi, Tim comunica che il problema è rientrato e il servizio si è stabilizzato alle ore 16.55. Dalle verifiche effettuate, il problema ha riguardato il flusso dati su rete internazionale che ha generato un impatto anche in Italia. L’azienda si scusa con i propri clienti per il disagio arrecato.

Elon Musk propone la sua linea in un tweet in italiano

Nel caos creatosi ieri tra gli utenti Tim, Elon Musk ha colto l’occasione per pubblicizzare Starlink, il suo sistema di connessione satellitare.

Musk lo ha fatto su Twitter in un messaggio in lingua italiana, a questo indirizzo:

“Disponibile in Italia!“, scrive Elon Musk. Nell’immagine postata compare la scritta:

Internet ad alta velocità nelle regioni più rurali e isolate del mondo. Eccellente per streaming 4K, videochiamate e giochi online. 50 €/mese e 450 € per l’hardware.

Come già ribadito, il down di Tim non era legato all’attacco hacker avvenuto nelle stesse ore in Italia e altri Paesi.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.