Ci segnalano i nostri contatti una serie di problemi sulla rete TIM, la cui risoluzione è ancora in corso. Escluso al momento un attacco hacker, si parla di problemi di connessione internazionale.

Quel genere di problemi destinati senz’altro a peggiorare prima di migliorare per loro stessa natura.

Timdown: continuano i problemi sulla rete TIM, Fibra e mobile

Il problema è stato descritto dai portavoce dell’azienda come

un problema di interconnessione internazionale e sono in corso le analisi per la risoluzione del problema. Il problema ovviamente impatta sul servizio a livello nazionale

Ciò che accade di fatto è un evidente problema nella “risoluzione dei DNS”, il meccanismo che traduce al volo il nome dei siti negli indirizzi IP cui raggiungerli.

Quindi anche se “formalmente” la connessione in rete da TIM c’è, alcuni siti appaiono e scompaiono, specialmente se poggiati a loro volta sulla rete TIM.

Le cause del fenomeno, come definito, sono ignote, ma al momento la pista hacker, e la gettonata e collegata pista “hacker russi” è esclusa dal piatto.

Il problema si allarga

Dicevamo però che questo genere di problema è sempre destinato a peggiorare prima di migliorare, e il perché è ovvio: il consiglio social più diffuso in questi casi è “usare un cellulare in tethering per condividere la connessione, meglio se di altro operatore”.

Va da sé che se tutti gli utenti TIM Fibra, VDSL e ADSL migrano sulle linee cellulari 5G e 4G, le stesse ne risulteranno congestionate, giustificando come TIM sta trascinando con se altri operatori di telefonia (alla cui congestione vanno sommati i “falsi positivi” derivati dal tentativo di accesso a portali che usano i servizi TIM).

Se molti ripetitori TIM dipendono dallo stato della Rete fissa, sommando le situazioni in cui altri operatori sono chiamati a “prendere il carico” della Rete, disservizi di rimando sono sempre prevedibili.

Ovviamente, servizi terzi che richiedono connettività ne sono certamente impattati: c’è già allarme social per DAZN, i cui abbonati TIM sono stati informati del disservizio legato, ovviamente, alla Rete e non al servizio streaming.

