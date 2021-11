Studio Aperto non chiude, la smentita dell’azienda

Studio Aperto non chiude. Nei giorni scorsi avevamo esposto le due ipotesi comparse sul web sulla chiusura di Studio Aperto, TG4 e SportMediaset. Da una parte si prospettava la chiusura dei 3 organi di informazione di casa Mediaset, dall’altra si parlava piuttosto di restyling dello Studio 15 che con i cambiamenti in atto ospiterebbe TgCom24, Studio Aperto, TG4 e Sport Mediaset. Nelle ultime ore Adnkronos ha raccolto informazioni da fonti interne di Cologno Monzese che hanno smentito la chiusura.

Adnkronos riporta le dichiarazioni della fonte interna agli studi di Cologno Monzese. In breve, nessuna chiusura è nel piano aziendale, per Studio Aperto e tanto meno per SportMediaset e TG4. Nessun licenziamento, bensì esodi incentivati (qui la definizione) in 45 unità su base volontaria. Ancora, in 3 anni Mediaset prevede l’assunzione di 15 giovani giornalisti.

La smentita arriva anche da TgCom24, che in questo articolo parla di ottimizzazione con il trasferimento di tutti i giornalisti di NewsMediaset nella testata TgCom24.

Studio Aperto non chiude, dunque, e nemmeno TG4 e SportMediaset.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.